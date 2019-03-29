Власти Ямала вынуждены выселить людей из треснувшей новостройки и заплатить за новое жилье

Новостройку с трещинами в Новом Уренгое по адресу Тундровая, 14 все-таки признали аварийной. Ее расселят. Жильцам предложили временно переехать в маневренный фонд. Об этом сообщил замгубернатора Андрей Воронов на совещании в Новом Уренгое в пятницу, 29 марта 2019 года.

«Выделено 60 квартир в доме номер 7/2 в микрорайоне Строителей и доме номер 5 в микрорайоне Тундровый. Жилье собственникам предоставляется временно, до получения ими возмещения по итогам мероприятий по изъятию земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества», – сказал Андрей Воронов, его слова цитируют на сайте правительства автономии.

Ранее сообщалось, что трещины в доме, который построила компания «Стройситсема», появились из-за неравномерной осадки фундамента. «Дом признан ограниченно работоспособным и подлежащим реконструкции. На данный момент угрозы жизни людей, проживающих в нем, нет. Тем не менее принято решение о переселении жильцов. Распоряжение правительства ЯНАО будет подписано в ближайшие дни», – говорится в сообщении пресс-службы правительства Ямала.

Как госстройнадзор принимал дом и кто виноват в том, что он треснул – в сообщении правительства не говорится. Неясно, будет ли кто-то возмещать затраты бюджета, которые складываются из-за того, что чиновники вынуждены исправлять ошибки недобросовестного застройщика. Между тем глава госстройнадзора отдела по Новому Уренгою и Тазовскому району Павел Кузнецов получил повышение и сейчас является главой окружного госстройнадзора.

Ситуация с этим домом в точности повторяет историю с другой аварийной новостройкой в Новом Уренгое – по адресу улица Крайняя, дом 5. «С марта 2018 года департамент имущественных отношений проводит работу по изъятию земельного участка и расположенного на нем дома. В собственности граждан находится 86 квартир. Жильцы переселены в дом номер четыре микрорайона Тундровый. В конце прошлого года городской думой принято решение о предоставлении рассрочки платежа по выплате разницы между стоимостью бывшего жилья и вновь предоставленного. Максимальный срок рассрочки – 2,5 года», – говорится в сообщении администрации Ямала.

Застройщик-банкрот оставил в Новом Уренгое еще два долгостроя – это дома 5 и 6. Решать проблему будет государственный фонд жилищного строительства ЯНАО. С дольщиками начата работа по заключению договоров мены, единым дольщиком по этим двум позициям будет являться фонд. После создания жилищно-строительного кооператива будет принято решение о дальнейшей судьбе долгостроев, заключили в администрации Ямала.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 29.03.19

АТК «Ямал» покупает в салоне шикарный «Лексус», который год назад сама же продала (ДОКУМЕНТ). / Россети меняют главу «Тюменьэнерго». / После самоубийства юноши на Ямале наказаны сотрудники школы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»