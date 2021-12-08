Власти Нового Уренгоя заложили в бюджет на 2022 год ремонт дорог и треснувшей новостройки

Проект бюджета Нового Уренгоя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов власти города внесли в городскую думу. На ближайшем заседании 9 декабря его должны одобрить депутаты. Согласно материалам, бюджет будет бездефицитным. Доходы в 2022 году составят 17,3 млрд рублей. Из них 11,4 млрд – это трансферты из окружного бюджета.

Агентство «Новый День» изучило финансовый документ. В проекте бюджета перечислены объекты, которые будут ремонтировать и строить за счёт субсидий из окружного бюджета. Например, на благоустройство городской зоны отдыха озера Молодёжное потратят в следующем году 303 млн рублей, а в последующие два года – ещё около 755 млн рублей. Ещё 382 млн рублей в 2022 году пойдут на реконструкцию проспекта Губкина в городе. Кроме того, более 50 млн рублей потребуется на реконструкцию бассейна МАУ ДО ДЮСШ «Юность».

Уже несколько лет власти города и округа разбираются с проблемой некачественных новостроек в Новом Уренгое. Более 8 млн рублей в 2022 году бюджет планирует направить на реконструкцию жилого дома на ул. Тундровая,14, в котором сразу после заселения жильцов образовались трещины. Дом был признан аварийным ещё в 2019 году. Вероятно, теперь его решено ремонтировать.

Ранее в пресс-службе администрации Нового Уренгоя сообщали, что на финансирование соцсферы (образование, культура, физкультура и спорт, дети и молодёжь, социальная поддержка граждан и т.д.) планируется направить 57,6% бюджета в 2022 году. Расходы на развитие муниципального хозяйства составят 33% общего объёма трат.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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