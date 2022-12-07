В аварийную новостройку на Тундровой в Новом Уренгое после ремонта заселят бюджетников

В аварийном доме по адресу Тундровая, 14 в Новом Уренгое после ремонта будут жить бюджетники. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов во время прямого эфира «Вконтакте», отвечая на вопрос жителей. Два соседних дома выкупила нижегородская компания и позиционирует их как новый ЖК. Квартиры там сейчас продаются.

«Что касается Тундровой, 14 – это муниципальная собственность. Проект уже завершён экспертизой. Будем приводить дом в порядок. Это большие строительные работы, это не просто обшивка. В доме № 14 будет жильё для бюджетников», – рассказал г-н Воронов.

Дом возвела компания «Стройсистема» в 2016 году. Через пару лет жильцы сообщили, что в здании появились трещины. Его обследовали за счёт бюджета и признали аварийным. Квартиры у собственников выкупили за счёт бюджета. Чиновники причиной начавшихся разрушений назвали проблему с фундаментами.

Он добавил, что два соседних дома купила нижегородская компания. «2 дома в микрорайоне Крымский выкуплены были нижегородской компанией, они прошли проектирование по реконструкции. Знаю, что на 1 дом уже получено заключение госстройнадзора. Фундаментальные меры там были предприняты. Второй дом я так понимаю, будет во втором году вводится», – сказал градоначальник.

В Сети можно найти сайт ЖК «Тундровый» – так теперь называются эти два дома. Сроком сдачи указан конец 2022 года.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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