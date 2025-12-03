Жители аварийных новостроек в Новом Уренгое возмущены решением властей о ремонте треснувшего дома

Жители авариной новостройки в Новом Уренгое возмущены решением властей и застройщика о предстоящем ремонте разваливающего здания. Речь идёт о доме по адресу Тундровая, 12.

Летом на встрече с губернатором Дмитрием Артюховым жильцы просили найти выход – трещины в квартирах растут, оставаться там опасно. В октябре жильцов начали выселять. Некоторые уехали в другое жильё, остальным предоставили маневренный фонд (им оказался соседний, такой же треснувший, но отремонтированный дом по адресу Тундровая,14).

Теперь люди должны ждать, когда застройщик по гарантии сделает ремонт.

«Решение о проведении реконструкции принято межведомственной комиссией округа на основании заключения специализированной организации. Гарантийный срок застройщика по данному дому не истёк, в связи с чем в настоящее время вам необходимо предъявить требования к застройщику. На данный момент ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ-НН» разрабатывает проектную документацию для приведения здания в нормативное состояние. Администрация города не располагает информацией о проведении реконструкции и необходимых документах», – завили чиновники газовой столицы в комментариях к постам жильцов в группе «Хроники падающей новостройки, Тундровая,12» в ВК.

Ранее в группу выложили письмо застройщика в мэрию. В нём компания сообщает, что намерена стабилизировать основание дома, установив системы термостабилизации грунтов. В этом же документе говорится, что здание безопасно для эксплуатации, так как деформация находится в пределах нормы. Работы по стабилизации грунтов планируется завершить до 31 декабря 2025 года.

Жильцы возмущены. «Мы уходим в бездну с этими домами! Ну а вы жильцы держитесь, наш доблестный застройщик все восстановит вместе с нашей Новый Уренгой | Администрация города Дмитрий Артюхов», – пишет Марина Рухлова, отмечая в посте городскую администрацию и главу округа.

«Нет слов от этих решений! Одни и те же фразы, копируют и отправляют, вот у вас решение от нас, примите ...! И отчитываются по нашему дому, что это можно отремонтировать, самим не смешно? Где здравый смысл, так распоряжаться судьбами людей. А чтобы делом заняться и вправду помочь собственникам у вас не заложено да, в этом году лимит то уж закончился... Лимит финансовый или лимит со здравомыслием?», – соглашается Валентина Кузина.

«Там ходить-то страшно, какие ремонты... Кто будет делать??смешно прям. Каждый шаг, а ощущение, что сейчас что-то рухнет. А вообще если администрации все устраивает, обменяйтесь своими квартирами или купите, да живите там после того, как «сделают» кап. Ремонт», – поддерживает жильцов Юлия Ю.

Соседний дом, в который переселили жильцов – Тундровая,14 отремонтировали за счёт бюджета. За это подрядчик получил 364 млн рублей.

Дом по адресу Тундровая,12 возводила сначала фирма «Стройсистема», но бросила и не достроила. Потом недострой выкупила компания из Нижнего Новгорода ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ-НН», закончила строительство и продала квартиры. Вскоре дом пошёл трещинами.

Как сейчас говорит застройщик, они сразу же укрепили фундамент здания, когда брали его с аукциона для достраивания. Но что-то пошло не так.

«Факт в том, что этот метод, который нам предложили, он не сработал. Весной этого года мы заключили договор со специализированной организацией, которая занимается проектированием, строительством на мёрзлых грунтах – «Мосфундаментпроект». Предоставили готовое решение по спасению этого объекта», – объяснил представитель застройщика Алексей Новосёлов в интервью «Вести Ямал».

Приводим также один из постов из группы, который описывает последовательность событий в микрорайоне и отношение жителей к происходящему.

«ООО «Стройсистема» строило в микрорайоне Крымский г. Новый Уренгой следующие дома: Крайняя 5, Сибирская 77, Тундровая 14, Тундровая 12, Тундровая 11 – список огонь…Строило, как могло и ввело в эксплуатацию 3 дома – Крайняя 5, Сибирская 77, Тундровая 14. Но потом, что-то пошло не так, и дома в кратчайшие сроки после ввода в эксплуатацию начали почему-то трещать по швам, а сваи резко перестали нести проектную нагрузку, списав это все на плохой грунт, жителей домов Крайняя 5 и Тундровая 14 рассели, а дом по Крайне 5 даже снесли в 2020 году…А вот Тундровая 12 и 11 были благополучно заброшены в 2017 году, так как косяков при строительстве было видимо-невидимо, чему имеются документальные доказательства, в виде экспертиз, а местные застройщики, понимая всю суть ситуации, в сторону готового на 90% 12 дома даже не смотрели.. не прельщала их почему-то возможность быстрого заработка на столь «лакомом» проекте…Но вот в январе 2022 года появляется крутой парень из Нижнего Новгорода, приобретает в торгов участки с недостроем, заказывает в крутой фирме ООО «Союзпроект» (ИНН 5503217506) все необходимые проектные документы и бегом в Администрацию города получать разрешение на строительство.. Администрация бегом разрешение на строительство крутому парню-то и продлило, спустя три года после окончания старого..

И не остановили чиновников, разрешение подписывающих, те факторы, что убытки невиданные нес бюджет в связи с домами Крайней 5 и Тундровой 14, что один только снос Крайней 5 обошелся им 100 млн. рублей (2020 года), не говоря о выплатах жителям этих двух домов (2018-2022 годы), что процессы судебные еще не закончились ( legalacts.ru/sud/oprede... ) (2022 год) , что Тундровую 14 реконструировать надо (за 368 млн. рублей) (2023 год).

То ли память плохая, так как другие отделы администрации «продолжением банкета» занимаются, то ли цепочку логическую причинно-следственную чиновники в головах выстроить не смогли, то ли русский «авось», а может другие какие причины личностные сработали, но разрешили чиновники в 2022 году достроить дом 12 по ул. Тундровой, а потом и разрешение на ввод в эксплуатацию выдали, не подумав о том, а будут ли стоять дома эти, а не будет ли очередных «приключений» и нецелевых расходов бюджета…ну собственно то о чем они и должны думать в первую очередь...

Меньше года потратил крутой парень из Нижнего Новгорода на все моменты строительные, и уже в декабре 2022 года, счастливо получив денежки с эскроу счетов, нет не укатил в Нижний Новгород, а достроил Тундровую 11, а уже в мае 2023 года укатил на родину…".

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

