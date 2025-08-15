Жители района развалившихся новостроек в Новом Уренгое попросили Артюхова заняться их проблемой

Группа жильцов микрорайона Крымский, в котором дома один за другим трескаются и разрушаются, обратилась к губернатору Дмитрию Артюхову с просьбой «не допустит трагедии». Проблему они озвучили на встрече главы региона с населением. Тема уже не раз звучала в СМИ – об аварийных домах знают и горожане, и следователи. Однако люди остаются жить в многоэтажках, где постоянно расширяются трещины. По словам губернатора, о проблеме он знает. И ждёт доклада от главы города Антона Колодина по теме. А вот новоуренгойские чиновники, напротив, в ответах горожанам сообщают, что решение о расселении либо укреплении домов ждут из окружной комиссии.

10 разрушающихся домов

«Я проживаю в микрорайоне Крымский. Там 10 домов, и все они находятся в бедственном состоянии: в аварийном либо близком к этому. Самое страшное, что это не старое дома: они начинают трескаться и разваливаться в течение года после сдачи в эксплуатацию. К примеру, новостройку по адресу Крайняя,5 признали аварийной и снесли в течение трёх лет. Дом 14 по улице Тундровая признали аварийным через три года после ввода в эксплуатацию. Дом 12 также в аварийном состоянии. По такому же сценарию развиваются события доме 11 по улице Тундровой, дом 10, на дом 8 получено экспертное заключение и он тоже находится в аварийном состоянии. Рядом стоящий Сибирская, 77, по данным на 21 год, находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Дело в том, что грунт не подходит для возведения многоквартирных домов. Просим вас принять решение о судьбе данных домов и не допустить трагедии»,– попросила жительница города

Не все дома хотят сносить

По словам главы региона, дома в проблемном микрорайоне чиновники уже обсуждали. Однако пока решения нет. Власти взяли ещё время для того, чтобы определиться: будут сносить новостройки и выдавать людям жильё ил укреплять дома.

«Вы некоторые дома назвали аварийными, но это не так, они ещё не признаны аварийными. Они имеют нездоровые процессы, трещины, но до признания аварийными не дошло. Вы должны понимать, как только дом признают аварийным, дом будет оценен, но оценка будет невысокая, так как дом плохой. Этой оценки не хватит, чтобы купить квартиры в новых домах. И у всех семей возникнет ситуация. Поэтому какие-то дома следует усиливать, укреплять. Пусть эксперты дают такие заключения. <…> Давайте мы по вашему всему району большую работу начнём, глава ответственный. Глава доложит в течение нескольких недель варианты. Нужно проанализировать экспертные заключения и провести встречи с вами», – объяснил логику чиновников губернатор.

Дома в микрорайоне строили разные застройщики. Например, компания из Нижнего Новгорода «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – НН» возводила в последние годы строения под названием ЖК «Тундровая».

Дмитрий Артюхов намекнул на то, что квартиры в этом районе продавались неоправданно дёшево и жильцы шли на риск. «В своё время насколько я понимаю, строитель, который зашёл на этот брошенный участок, начал строить, строил, видимо недобросовестно, плохо. И продавал потом дешевле всего. Иначе бы он их не продал. Многие купили, раз это было выгодно. В результате получился кот в мешке», – сказал губернатор.

При этом здания, конечно, имеют разрешения на ввод в эксплуатацию, которые выдавали чиновники.

Глава ЯНАО сообщил, что территория микрорайона – проблемная с точки зрения таяния вечной мерзлоты и поведения грунтов. Поэтому фундаменты теряют устойчивость.

«В Салехарде, Лабытнанги грунты гораздо хуже, и там эти риски острее. В Уренгое всё нормально за исключением этого места. Там всё вокруг – это сплошная проблема. И очевидно местной администрации надо сделать вывод – ничего там нового не строить, травой всё засеять. И больше капстроительством там не заниматься», – сказал г-н Артюхов.

Несколькими домами в микрорайоне занимаются следователи – они возбуждали уголовные дела по факту разрушения зданий. Однако о результатах расследования не сообщается.

В аварийном доме по адресу Тундровая, 14 в Новом Уренгое квартиры у собственников выкупили. Дом ремонтировали, планировали заселить туда бюджетников. Но, судя по комментариям соседей, никого так и не заселили.

Ещё в 2019 году заместитель губернатора Андрей Воронов (ныне находится под следствием) сообщал агентству «Новый День», что следователи изучают документы по домам Крайняя,5 (его пришлось снести и выдать людям новое жильё) и Тундровая, 14.

Дом по адресу Тундровая, 12 тоже в числе тех, которыми занимается Следком. Жители просят решить вопрос с расселением. В сети они выложили итоги экспертизы, которая признала дом аварийным. «По итогам полученного заключения в настоящее время документы направлены в окружную комиссию для принятия решения о проводимых далее работах», – такой ответ дали собственникам чиновники Нового Уренгоя в начале августа.

Комментировал экс-заместитель губернатора и экс-мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов и проблемы в доме Тундровая, 10. Там тоже специализированная комиссия должна была принять решение о судьбе многоэажки.

Уголовное дело возбуждали и из-за дома на Сибирской, 77. Его, по данным Следкома, строила компания ООО «Стройкоминвест» совместно с подрядчиком ООО «СеверСтройСервис».

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

