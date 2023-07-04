Новостройкой со сквозными трещинами в Новом Уренгое занялись следователи (ВИДЕО)

Следственный комитет занялся очередной новостройкой с трещинами в Новом Уренгое – это дом по адресу Сибирская, 77. Жильцы шестиэтажки жалуются на огромные трещины уже долгое время, публикуя в соцсетях кадры из своих квартир с дырами, провисающими окнами и кривыми дверными проёмами. Агентство «Новый День» рассказывало о новостройке в апреле 2023 года.

Пока следователи не приняли решение – возбуждать или нет уголовное дело. В ведомстве назначат строительно-техническую экспертизу. Силовики уже провели выемку программы исследования технического состояния объекта, а также проекта задания по капремонту дома на 2023 год, истребовали документацию Госстройнадзора.

Следком публикует видео с рассказами жильцов разрушающейся новостройки. Люди показывают огромные трещины, в которые полностью входят линейки и выходят на улице – дыры сквозные.

«Запихивали линеечку и она выходила на улицу. Снег, ветер, ну можете даже руку приложить», – рассказывает одна из жилиц.

«Насквозь лопнута плита в квартире номер 18. Линейка 50 см заходит полностью. Из трещины идёт скозняк, на стене торчит арматура. Углы расходятся по швам», – рассказывает другая горожанка.

«В ходе процессуальной проверки следователями опрошены сотрудники отдела Государственного строительного надзора ЯНАО, МКУ «Управление муниципального хозяйства в г.Новый Уренгой», – рассказывают силовики.

Ранее проблемным домом также заинтересовалась прокуратура.

Известно, что дом расположен недалеко от ранее снесённой аварийной новостройки по адресу Крайняя,5. Построена многоэтажка на Сибирской в 2014 году. Заместителем главы города по вопросам строительства и архитектуры на тот момент был Андрей Воронов – действующий мэр города. Застройщиком дома, по данным «Вести Ямал», является та же самая контора, которая возвела аварийную новостройку на Крайней – «Стройсистема».

Новый Уренгой, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»