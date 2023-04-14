В Новом Уренгое жильцы жалуются на очередную новостройку с огромными трещинами

В Новом Уренгое очередная новостройка, куда переселили жителей «авариек», пошла огромным трещинами. Речь идёт о доме по адресу Сибирская, 77. Эта новостройка возведена рядом с домом по адресу Крайняя,5, который пришлось снести. О ситуации рассказывают журналисты в сюжете «Вести Ямал». Проблемой заинтересовалась прокуратура.

«Иван и Наталья Буйловы живут в доме по Сибирской с 2014 года, переехали по программе переселения из аварийного жилья. Не успели вселиться, как пошли сюрпризы. Входную дверь менять придётся уже в третий раз», – описывают ситуацию журналисты.

Трещины в квартире с каждым годом становятся всё глубже. Жильцы вынуждены заливать их монтажной пеной, но это не спасает – квартира промерзает.

В УК ТСЖ «Технологии современного жилья» отмечают, что следят за разрушениями – устанавливают маяки и заделывают повреждения. Но ситуацию нужно решать кардинально – писать коллективное обращение в мэрию города. Там, кстати, на вопросы журналистов о доме с трещинами не ответили.

По данным издания, у дома тот же застройщик, что возводил скандальную аварийную новостройку на Крайней,5. Это компания «Стройсистема». Снос и расселение обошлись местной администрации почти в пол миллиарда рублей, рассказывают «Вести Ямал». Отмечается, что проблема стандартная для Нового Уренгоя – новостройки с трещинами встречаются в микрорайонах Строителей, Энтузиастов, Заозерный, на улице Южная. Ранее, комментируя проблему дома на улице Крайней, Андрей Воронов, который тогда был замгубернатора, говорил, что Фонд жилищного строительсва неправильно выбрал застройщика.

Ранее глава города Андрей Воронов рассказывал, что после ремонта в одной из таких аварийных новостроек по улице Тундровой будут жить бюджетники.

Домом по адресу Крайняя,5 занимались следователи, но так ни к чему и не пришли. Теперь дом с трещинами на Сибирской проверит прокуратура.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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