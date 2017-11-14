В Новом Уренгое из-за аварийного фундамента расселили 9-этажную новостройку

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по факту нарушения технологии производства при строительстве 9 – этажного жилого дома на улице Крайняя. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, дело возбуждено по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» (ч.1 ст.238 УК РФ).

Следствие установило, что компания ООО «Стройсистема» начала возведение многоэтажки в феврале 2013 года. Строительство завершилось в мае 2016 года. После сдачи дома в эксплуатацию по стенам квартир пошли трещины. В связи с этим жильцы дома обратились с заявлениями в следственный отдел по Новому Уренгою, а также пришли на прием к руководителю следственного управления.

По их заявлениям была проведена доследственная проверка, в рамках которой инициировано инженерное обследование состояния несущих и ограждающих конструкций 9-ти этажного дома. В результате эксперты дали заключение, что конструкции фундаментов 3-й секции здания находятся в аварийном состоянии. Ввиду возможности обрушения конструкций здания возникла угроза жизни и здоровью людей, находящихся в нем. Оценив степень выявленной угрозы, администрация города приняла решение о срочном расселении жильцов дома.

Учитывая, что потерпевшие понесли значительные материальные убытки, в ходе предварительного следствия с каждым из них будет проведена разъяснительная работа о возможности подачи искового заявления о взыскании причиненного материального ущерба. В настоящее время следствие проводит неотложные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Новый Уренгой, Иван Гридин

Новый Уренгой. Другие новости 14.11.17

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