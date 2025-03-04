Очередной кривой дом с трещинами в Новом Уренгое стал поводом для уголовного дела

Очередная разваливающая новостройка в Новом Уренгое стала объектов изучения силовиков. Следователи возбудили уголовное дел из-за трещин в доме по адресу Тундровая, 12.

Квалификация – халатность (ст. 293 УК РФ). Ранее следователи сообщали, что проверяют действия сотрудников Службы государственного строительного надзора. Очевидно, халатность будут искать в работе именно этого ведомства.

«Следователями проведён осмотр места происшествия, выполнены первоначальные следственные действия, назначены необходимые судебные экспертизы», – уточнили в Следкоме Ямала.

Дом ввели в эксплуатацию в 2022 году. «По заявлениям жильцов дома застройщиком, в рамках гарантийных обязательств, проводятся работы по дополнительному усилению грунтов, однако процесс деформации здания продолжается. Сложившаяся ситуация ставит под угрозу безопасность проживающих в доме граждан», – ранее уточняли в следственном управлении СК Ямала.

В «ВК» есть группа под названием «Тундровая, 12. Хроники падающей новостройки». В ней под жалобами жильцов представители мэрии написали, что ведётся мониторинг состояния фундамента многоквартирного дома. По результатам этих обследований будет принято решение о дальнейшей судьбе дома.

Как сообщается в группе, дом построила компания ООО «Строительные Технологии-НН». Однако не с нуля. Фирма достраивала здание после компании «Стройсистема», которая возвела другие аварийные дома в Новом Уренгое.

В Новом Уренгое целая серия некачественных жилых домов, которые рассыпаются в процессе эксплуатации. Дома на Тундровой, 10, Тундровой, 14, Сибирской, 77 Крайней, 5. По ним были проверки прокуратуры и Следкома, однако о результатах ничего не известно. Некоторые дома приходится сносить или перестраивать за счёт бюджета, а жителей переселять повторно.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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