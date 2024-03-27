Очередной недавно построенный дом в Новом Уренгое будет обследовать комиссия на предмет аварийности

Очередной недавно построенный дом в Новом Уренгое начал разрушаться. Речь идёт о трёхэтажке по адресу Тундровая, 10. Ранее жильцы жаловались на промерзание стен, власти обещали их утеплить. Но теперь, очевидно, стало ясно, что всё более серьёзно. Дом обследует комиссия. Не исключено, что его признают аварийным. Подробности рассказал глава Нового Уренгоя Андрей Воронов в прямом эфире 26 марта 2024 года.

«Есть информация о судьбе дома 10 по улице Тундровая?», – зачитал мэр вопрос от жителя города. Дом построен в 2012 году. Информацию о том, кто является застройщиком здания, найти не удалось.

Отвечая на него, градоначальник сделал ссылку на то, что в Новом Уренгое есть проблемы с грунтами. Однако ранее при похожих проблемах с соседним домом Крайняя,5 были выявлены другие проблемы. В судах выяснилось, что застройщик ООО «Стройсистема» нарушил проект, подготовленный компанией «Дизайнпроект».

«Информация есть. Дом находится под нашим вниманием. К сожалению для проживающих собственников в этом жилье дом подвергся деформации. Деградация грунтов в нашем городе имеет место быть. В ближайшее время сотрудники специализированной организации МЧС проведут финальное обследование дома на его состояние. И комиссия по признанию аварийным либо неаварийным примет решение, которое мы обязательно доведём. Все права граждан, проживающих в этом доме, будут защищены», – сказал мэр газовой столицы о Тундровой, 10.

В Новом Уренгое целая серия домов, которые пошли трещинами и имеют другие серьёзные проблемы. Некоторые пришлось снести, некоторые власти Ямала за свой счёт переделывают и укрепляют. Ранее следователи возбудили уголовное дело из-за разрушения дома по адресу Крайняя, 77, который пришлось снести. Однако чем в итоге оно закончилось – неясно. Итоги расследования не озвучивали, о привлечённых к ответственности лицах не сообщали. Также жильцы жаловались на дом по адресу Сибирская, 77. Его проверяла прокуратура. Итоги проверки также не озвучены. Снесли также аварийную новостройку по адресу Крайняя, 5. Разрушающийся дом по адресу Тундровая,14 укрепляли за счёт бюджета. В него должны были заселить бюджетников.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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