Губернатор Артюхов обещал утеплить промерзающие дома в Новом Уренгое

Промерзающие дома на улице Тундровой в Новом Уренгое утеплят с помощью правительства ЯНАО. Об этом сообщил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Нового Уренгоя 18 августа 2023 года.

Он прочитал на экране вопрос – улица Тундровая. И предложил главе города Андрею Воронову прокомментировать его.

«Улица Тундровая – это, скорее всего, речь идёт о трехэтажных домах, я вам про них докладывал. Совместно с управляющей компанией разработали проект. Предстоит перебрать фасады, сделать нормальный утеплитель. Ждём вашей визы на наше обращение», – сказал главы Нового Уренгоя Андрей Воронов.

«А где ваше обращение?», – уточнил губернатор.

«У вас в приёмной», – ответил мэр.

Дмитрий Артюхов обещал «отработать в рабочем порядке» и «помочь с утеплением».

Ранее г-н Воронов сообщал, что ему поступают жалобы на промерзание домов 6,8 и 10 по улице Тундровой.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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