Ямальские чиновники обещали, что треснувшая в Новом Уренгое новостройка не рухнет

Два окружных чиновника, которые ранее работали в Новом Уренгое, провели совещание из-за дома с трещинами в газовой столице. Это замгубернатора Андрей Воронов (ранее – замглавы города по строительству) и глава госстройнадзора Ямала Павел Кузнецов (ранее – глава подразделения госстройнадзора в Новом Уренгое и Тазовском районе). Совещание прошло еще на прошлой неделе, в правительстве Ямала о нем рассказали сегодня, 28 января.

В Новом Уренгое в новом доме треснули стены. Жители забили тревогу и опубликовали фото и видео ЧП в соцсетях. Власти начали заниматься этой проблемой. Речь идет о доме номер 14 по улице Тундровая в микрорайоне Крымский.

Как сообщили в мэрии Нового Уренгоя, обследование треснувшего дома начнется во вторник, 29 января 2019 года. Из бюджета на это выделят 3,6 млн рублей. Дом построен в 2016 году. Тюменское ООО «Стройсистсема», которое его возводило, ликвидируется с 2017 года. Ранее департамент жилполитики Ямала регулярно покупал у этой компании квартиры для переселения людей из ветхого жилья. «Стройсистема» входит в группу компаний «БауГрупп», которая также прекратила деятельность. Холдинг подконтролен тюменскому бизнесмену Владимиру Гардту.

По словам г-на Воронова, опасности разрушения треснувшего дома нет, угрозы для жизни людей тоже нет. Глава госстройнадзора ЯНАО Павел Кузнецов заявил, что на железобетонном каркасе дома дефектов не зафиксировано. «С помощью инструментов специалисты лицензированной компании будут замерять уклон дома, отклонение конструкций от нормативных требований», – заявил чиновник, слова которого цитируют в пресс-службе окружной администрации.

На всякий случай чиновники резервируют жилье для жителей треснувшего дома.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 28.01.19

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