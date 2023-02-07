В Новом Уренгое отремонтируют аварийную новостройку для бюджетников за 350 млн рублей

Власти Нового Уренгоя ищут подрядчика для реконструкции аварийной новостройки по адресу Тундровая,14. Максимальная цена контракта – 354 млн рублей. В ходе торгов она может быть снижена. Результаты подведут на днях.

Дом строила «Стройсистема». Вскоре после заселения он начал разрушаться. Людей пришлось выселить, выкупив квартиры, затем власти потратились на экспертизу, теперь оплачивают реконструкцию. В 2021 году силовики сообщили о расследовании уголовного дела по факту введения в эксплуатацию жилого дома, не соответствующего проектной документации. Основные подозреваемые – сотрудники службы госстройнадзора ЯНАО.

Завершить реконструкцию должны до 1 сентября 2024 года. Потом, как ранее говорил глава Нового Уренгоя Андрей Воронов, в дом заселят бюджетников.

Согласно документации на реконструкцию, планируется замена наружной отделки здания (демонтаж сайдинг панелей, облицовки цоколя, утеплителя) на систему вентилируемого фасада. Также подрядчик должен будет заменить окна (некоторые треснули) на новые двухкамерные стеклопакеты из профилей ПВХ, также заменить входные двери на металлические утеплённые.

«Состояние здания – ограниченно-работоспособное, результатами обследования выявлены дефекты и повреждения, недостаточная несущая способность строительных конструкций», – говорится в документации.

Подрядчику нужно будет произвести усиление грунтов основания путём инъектирования растворной смеси, усиление и восстановление строительных конструкций. Кроме того, строителям придётся восстановить утепление стен, сделать деформационный шов между плитами перекрытий и конструкциями перегородок.

Более того, подрядчик заменит почти все инженерные системы – отопление, канализация, холодное и горячее водоснабжение.

Проект реконструкции предусматривает проведение геотехнического мониторинга в процессе строительства и эксплуатации.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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