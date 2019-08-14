Губернатор Артюхов сделал замечание мэру Новому Уренгоя

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов удивился тому, что мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз молчал о городской проблеме. Речь идет о полигоне для складирования снега с улиц на Южной объездной дороге. Когда снег тает, вдоль трассы остаются кучи мусора. Этот вопрос поднял один из подписчиков г-на Артюхова. Житель отреагировал на просьбу губернатора обозначать проблемы. Губернатор Ямала сам осмотрел полигон в рамках визита в Новый Уренгой. Глава газовой столицы Иван Костогриз, который сопровождал губернатора, заявил, что ограждение полигона будет стоить очень дорого.

«Вы ни разу об этой проблеме не говорили. Так быть не должно, с дороги все это безобразие видно. Люди справедливо жалуются. В среду, 14 августа, у нас общее совещание в администрации города, прошу доложить, как планируете решать эту проблему. Участок этот муниципальный, в ваших силах решить проблему», – ответил Дмитрий Артюхов, которого цитируют в пресс-службе.

Там добавили, что вся сложность для города в законодательных нюансах. Огородить этот полигон – значит юридически его оформить. А это подразумевает проект, строительство и прочие затратные по финансам и времени процедуры, которые без участия региона город не проведет.

Напомним, глава региона отправился в тур по ямальским территориям на автомобиле, в том числе, чтобы проверить качество трасс, на которые регулярно жалуются жители округа.

В рамках этого тура г-н Артюхов в Новом Уренгое посетил аварийный многоквартирник по адресу Тундровая, 14. Жилой дом на 60 квартир сдан в 2016 году, а уже в 2018 в квартирах стали появляться трещины. Застройщик – ООО «Стройсистема» – признан банкротом. По просьбе жильцов власти организовали и оплатили инструментальное обследование дома. Вердикт экспертов – здание нуждается в реконструкции.

Собственникам предложили маневренный фонд. Больше половины семей уже съехали, еще 20 – продолжают жить в доме и подыскивать подходящее жилье. И лишь семь семей живут в аварийном доме и не могут на законных основаниях переехать в маневренное жилье, так как уже имеют в собственности другую жилплощадь. «Решать этот вопрос власти будут в тесном контакте с людьми. Важно предложить каждому пострадавшему от действий застройщика собственнику оптимальный вариант в рамках закона», – заявили в пресс-службе губернатора.

На 14 августа запланирован осмотр стройплощадок социальных объектов и жилья, а также участков строительства дорог. Также глава региона намерен провести встречу с новоуренгойцами.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 14.08.19

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