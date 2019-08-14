Губернатор Артюхов обвинил мэра Костогриза в нежелании учиться новому

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сделал замечание мэру Нового Уренгоя Ивану Костогризу о нежелании получать новые знания. «Вы, Иван Иванович, почему с таким кислым лицом сидите? Вы 20 лет назад учились и не хотите больше учиться», – сказал губернатор. Эту реплику он адресовал градоначальнику, заметив, что тот невнимательно слушает вопрос и предложение от одного из жителей Нового Уренгоя об инновациях. Встреча главы ЯНАО и жителей, на которой присутствовал г-н Костогриз и члены ямальского правительства, прошла в рамках визита главы региона по муниципалитетам в среду, 14 августа 2019 года.

Трансляция встречи велась в соцсети «Инстаграм» и на реплику губернатора отреагировали его подписчики, которые оценили юмор главы региона и его желание омолодить команду. Стоит отметить, что в трансляции не было ни одного позитивного комментария о работе Ивана Костогриза и его команды. Напротив, зрители он-лайн трансляции предлагали мэру молчать, выйти из зала и уйти на пенсию. «Верните выбора мэра», – просили подписчики. Все пояснения градоначальника на офф-лайновой встрече с жителями тут же становились предметом насмешек в интернет-трансляции.

Более того, продемонстрировали свое отношение к мэрии газовой столицы и собравшиеся в зале новоуренгойцы. После слов одной из женщин о том, что к команде городской администрации у нее нет доверия, в зале раздались аплодисменты.

Иван Костогриз занимает пост мэра с 2007 года. Очевидно, у населения есть запрос на смену власти. Будет ли на нее реагировать новый губернатор Ямала – пока неясно.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 14.08.19

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