Следователи выяснят, почему чиновники игнорировали жалобы жильцов треснувшей новостройки в Новом Уренгое

Следователи решили возбудить уголовное дело после осмотра новостройки с огромными трещинами в Новом Уренгое по адресу Сибирская, 77. Кроме того, Следком раскрыл подробности схемы строительства этой шестиэтажки. Силовики также обратили внимание на то, что чиновники долгое время закрывали глаза на жалобы жильцов. Теперь их действия проверят на наличие уголовного состава.

Квалификация уголовного дела – ст.293 УК РФ (халатность). Пока о фигурантах силовики не пишут.

Ранее «Вести Ямал» сообщали, что дом возводила компания «Стройсистема», но следователи уточнили – застройщиком была компания ООО «Стройкоминвест» совместно с подрядчиком ООО «СеверСтройСервис».

«После завершения строительства службой Госстроинадзора ЯНАО в 2014 году выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, на основании которого администрацией города выдано разрешение на ввод жилого объекта в эксплуатацию»,– пояснили в ведомстве.

Многоэтажке предстоит экспертиза, возможно, силовики придут к выводу, что жить там опасно.

Следователи намерены привлечь экспертов для обследование жилого дома, состояния несущих конструкций и грунтов основания.

В СК подчёркивают, что оценят и реакцию чиновников, которые долгое время игнорировали жалобы жильцов. Жители несколько лет обращались к госслужащим и снимали ужасающие видео со сквозными трещинами в стенах.

«Жильцы дома на протяжении длительного времени информировали органы государственной власти о происходящих разрушениях в квартирах. Следователями будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, не принявших действенных мер к восстановлению нарушенных жилищных прав граждан»,– заявили в Следкоме.

Сейчас специалисты ведомства изучают изъятую из государственных служб документацию на дом, допрашивают жильцов.

Новый Уренгой, Юлия Фролова

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