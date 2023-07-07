Глава Муравленко Молдован заявила, что историю с замерзающим новостройками «пора закруглять»

Проблемные дома в Муравленко, построенные с грубыми нарушениями, подрядчик ремонтирует за свой счёт. Об этом сообщила глава города Елена Молдован на минувшей неделе в ходе пресс-конференции в «Север-Пресс». Адреса домов она не назвала. При этом агентству «Новый День» стало известно, что по крайней мере 2 дома стали поводом для расследований – Украинских строителей, 32 – и Нефтяников, 19. Силовики проводят экспертизы по ним в рамках уголовнх дел. Дом на Нефтяников ранее властям пришлось расселять – он аварийный.

«В мае прокуратура в интересах жителей обратилась в суд, там более 30 исков, с тем, чтобы взыскать моральную компенсацию. Эти проблемные 8 домов есть. Дома эти были построены… это давняя история, неприятная для нашего города. Нам надо её закруглять. Но здесь всё не от нас зависит, в судебной плоскости. Дома сдавались в 17-18 годах. При приёмке скрытые строительные дефекты не были выявлены, да и не могли быть выявлены, потому что принимались дома в тёплый период времени. Потом уже эксплуатация в холода, и со временем она показала, что есть серьёзные дефекты. Дальше муниципалитет принимает шаги по выяснению ситуации. Была экспертиза, выводы. Один дом был признан аварийным, и мы его расселили полностью. По остальным кроме одного – они были признаны ограничено работоспособными. По всем, кроме одного, есть судебные решения, согласно которым признаются и ошибки проектирования, и ошибки застройщика. Эти 2 строительные организации в городе не работают. Но по суду они обязаны восстановить. Уже на разных этапах», – сообщала г-жа Молдован

В числе ответчиков в судах – структура, учреждённая властями – «Центр развития инвестиционных проектов» (ЦРИП) и застройщик «Гор-Строй». Дома для переселенцев строились по непрозрачному механизму через «Фонд жилищного строительства» и ЦРИП.

В числе проблемных домов – Дружбы Народов, 72; Школьная, 8; Молодёжная, 36; Дружбы народов 74а; Муравленко, 1. Здания промерзают и пошли трещинами. Согласно материалам судов, отремонтировать их подрядчик должен в 2023 году.

Некачественные и даже аварийные новостройки для переселенцев – уже стандартная история для ЯНАО. В Новом Уренгое таких многоэтажек несколько. Последний громкий случай – Сибирская, 77. На днях силовики сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «халатность» из-за огромных сквозных трещин в здании, которые много лет игнорировали чиновники. Итогов проверок и уголовных дел пока не было – ничего не известно о том, что суд признал виновным кого-то в строительстве аварийной новостройки, на которую выделяли деньги из бюджета.

Отметим, и глава Нового Уренгоя Андрей Воронов и бывший глава Муравленко Александр Подорога являлись заместителями губернатора по строительству. Г-н Подорога до сих пор занимает этот пост.

Муравленко, Наталья Ефремова

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