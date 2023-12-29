Жильцам замерзающих новостроек в Муравленко выплатят компенсации

В Муравленко прокуратура помогла жильцам промерзающих домов взыскать компенсацию с застройщика. Речь идёт о домах, построенных компанией «Гор-строй» и «Центр развития инвестиционных проектов». Промерзают стены и полы, трещины в стенах – с такими жалобами обратились в прокуратуру муравленковцы. Жильцы за свой счёт утепляли и ремонтировали квартиры.

«В 8 домах застройщик при строительстве допустил грубые нарушения. Устранять их компании отказалась несмотря на то, что дом находится на гарантии»,– рассказали в прокуратуре Ямала. Ведомство подало 40 исков в защиту ямальцев в городской суд – с требованием устранить нарушения, допущенные при строительстве жилых домов, а также выплатить компенсацию морального вреда.

Параллельно идёт разбирательство в арбитражном суде между мэрией и застройщиками.

«39 исков рассмотрено и удовлетворено, судом постановлено взыскать в пользу жильцов компенсацию морального вреда в размере более 6 млн рублей»,– уточнили в прокуратуре ЯНАО. Застройщик проводит работы по устранению строительных недостатков, часть из которых планируется завершить в весенне-летний период, жильцам уже перечислены денежные средства в размере более 1,8 млн рублей.

В июле 2023 года глава Муравленко Елена Молдован комментировала проблемы жильцов замерзающих домов. Она сообщила, что при приёмке многоквартирников дефекты выявить было якобы невозможно.

«Дома эти были построены… это давняя история, неприятная для нашего города. Нам надо её закруглять. Но здесь всё не от нас зависит, в судебной плоскости. Дома сдавались в 17-18 годах. При приёмке скрытые строительные дефекты не были выявлены, да и не могли быть выявлены, потому что принимались дома в тёплый период времени. Потом уже эксплуатация в холода, и со временем она показала, что есть серьёзные дефекты. Дальше муниципалитет принимает шаги по выяснению ситуации. Была экспертиза, выводы. Один дом был признан аварийным, и мы его расселили полностью. По остальным кроме одного – они были признаны ограничено работоспособными. По всем, кроме одного, есть судебные решения, согласно которым признаются и ошибки проектирования, и ошибки застройщика. Эти 2 строительные организации в городе не работают. Но по суду они обязаны восстановить. Уже на разных этапах», – сообщала г-жа Молдован.

Муравленко, Новы День, Наталья Ефремова

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