Прокуратура потребовала закрыть аварийную новостройку в Муравленко

Аварийная новостройка в Муравленко привлекла внимание прокуратуры. Речь идёт о доме по адресу Нефтяников, д. 19, который возводила компания «Гор Строй». Дом вскоре после ввода пошёл трещинами, а компания до сих пор получает крупные подряды на Ямале. Прокуратура выяснила, что доступ к помещениям аварийной новостройки был у всех желающих, что опасно. Ещё два разваливающихся дома, доступ к которым не был закрыт – Комсомольская, д. 12 и д. 7.

«В аварийных домах часть окон и дверей квартир были открыты, имелись следы взлома дверей, часть балконов не заколочены фанерой, тем самым имелся свободный доступ посторонних лиц в дома и выселенные квартиры. Также около домов имелся бытовой мусор, в том числе детские игрушки и мебель»,– рассказали в надзорной инстанции.

Прокурор города внёс директору управляющей компании – ООО «Городское хозяйство 1» представление.

Как уточняют в ведомстве, нарушения закона устранены, к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо.

Муравленко, Наталья Ефремова

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