В Новом Уренгое очередной новый дом разрушается и промерзает

В очередном недавно построенном доме в Новом Уренгое появились трещины. На этот раз речь идёт о многоэтажке 2018 года постройки мкр. Строителей, д. 7/2.

Прокуратура проверила здание.

«При визуальном осмотре выявлены трещины в стенах и перегородках в местах общего пользования. Кроме того, гражданами сообщено о несоответствии температурного режима (промерзания) фасада стен в квартирах. При этом предложения от управляющей организации ООО «УК «Новая» по проведению капитального ремонта дома в адрес собственников не направлялись, общее собрание по вопросам переноса срока капитального ремонта на более ранний срок не проводилось», – рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура города генеральному директору управляющей компании внесла представление.

По результатам его рассмотрения организованы работы по проведению общего собрания собственников помещений дома и устранению недостатков.

Летом стало известно, что силовик проводят экспертизу дома по адресу Сибирская, 77. Жильцы шестиэтажки жаловались на огромные трещины.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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