Ямальский губернатор пообещал ребенку-инвалиду благоустроить район в Новом Уренгое

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в воскресенье, 1 декабря, пообещал благоустроить площадку у озеро Молодежное в Новом Уренгое. Об этом глава ЯНАО сообщил во время своего прямого эфира в Инстаграм.

Вопрос по благоустройству территории у озеро Молодежное губернатору задала 15-летняя жительница Нового Уренгоя по имени Катя, которая может передвигаться по городу только на инвалидной коляске и занимается танцами на коляске. «Там все заросло, но очень бы хотелось, чтобы территория у озера была благоустроена. Чтобы мои друзья могли бы кататься там на роликах и удобно было бы гулять колясочникам», – попросила губернатора девушка.

Дмитрий Артюхов пообещал автору вопроса , что вопрос будет решен. «С 2020 года начнем», – заявил губернатор ЯНАО. Он уточнил, что проект благоустройства будет разбит на этапы, и первый из них власти планируют завершить в 2020 году к юбилею Нового Уренгоя.

Артюхов напомнил, что 2019 год был объявлен на Ямале годом благоустройства. В 2020 году работа продолжится и акцент будет сделан на дворовые территории. «На следующий год планы по благоустройству есть и знаковые объекты будут появляться», – резюмировал глава Ямала.

В воскресенье, 1 декабря, Дмитрий Артюхов проводит в своем аккаунте в Инстаграм финальную в 2019 прямую линию в социальной сети. К прямому эфиру Артюхова подключились более 1,5 тыс ямальцев. Больше всего вопросов поступило от жителей Нового Уренгоя, Салехарда и Надыма. В общей сложности губернатор получил более 1 тыс вопросов.

Новый Уренгой, Салехард, служба информации

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