В окружной администрации ЯНАО появился еще один выходец из Нового Уренгоя

В окружных структурах ЯНАО появился еще один начальник из Нового Уренгоя – Александр Емельянов сменил на посту главы «Дирекции капстроительства и инвестиций» Андрея Галанского. Об этом можно узнать на сайте правительства Ямала. По данным базы данных юрлиц, кадровая рокировка произошла в конце мая 2019 года. Дирекция в последнее время часто появлялась в повестке в том числе и в связи тем, что фигурирует в нескольких коррупционных делах.

Известно, что Александр Емельянов работал в городских структурах Нового Уренгоя. В январе 2019 года был начальником отдела в МКУ «Дирекция капстроительства и жилищной политики» города. Он занимался в том числе проблемами новостроек с трещинами. Напомним, новые дома были такого качества, что в первые же годы после ввода они стали разваливаться. Людей пришлось переселить.

Дирекция капстроительства находится в ведении замгубернатора Андрея Воронова, который также прибыл в Салехард из Нового Уренгоя – в газовой столице он работал в должности замглавы города.

В правительстве Ямала он занял новую должность – заместитель главы региона по вопросам строительства. Пост был введен после того, как обострились проблемы в сфере строительства. Качество жилья, административных зданий, а также социальных объектов очень низкое, есть проблемы с коммуникациями. За год вскрылось множество коррупционных преступлений. Был задержан глава Фонда жилищного строительства Виктор Калашников. Кроме того, силовики возбудили уголовное дело в отношении сотрудников дирекции капстроительства Ямала, которые, по версии СК, брали взятки. Преступление было совершено в 2018 году, тогда дирекцию возглавлял как раз ушедший в мае 2019 года г-н Галанский. Константин Париенко, который руководил дирекцией до Галанского, в бегах – его ищут силовики по подозрению в коррупции.

Новый Уренгой, Салехард, служба информации

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