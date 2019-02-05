В коррупционном деле надымских врачей появились два окружных чиновника

Вскрыты новые подробности уголовного дела в отношении руководства надымской больницы. Наряду с заместителем главврача Вадимом Железняком в деле появились еще три подозреваемых: второй сотрудник больницы (подчиненный Железняка) и два сотрудника госучреждения «Дирекция капстроительства и инвестиции ЯНАО». Они тоже задержаны. Об этом рассказали во вторник, 5 февраля, в пресс-службе следственного управления СК Ямала (скорректировано в 15:18).

Агентство «Новый День» уже сообщало, что заместителя главврача надымской ЦРБ г-на Железняка содержат в данный момент под стражей. Он организовал в больнице преступную схему: договорился с подрядчиками, которые ремонтировали учреждение, о том, что подпишет им акты выполненных работ несмотря на недостатки. А также договорился с заказчиками – окружными чиновниками (Дирекция капстроительства ЯНАО), чтобы они согласовали выделение дополнительных средств на ремонт. За свои услуги Железняк получил взятку в 266 тыс. рублей от коммерсантов – тюменской компании «Сакура».

Как выяснилось сегодня, новый подозреваемый-медик в деле – это подчиненнный г-на Железняка. Он стал еще одним звеном в цепи и передал взятки сотрудникам окружной дирекции капстроительства. В обмен чиновники должны были не глядя подписывать акты выполненных работ в надымской больнице. Подрядчику «Сакура» подчиненный Железняка помогал, поскольку является родственником директора организации.

Одному сотруднику ГКУ досталось 40 тыс. рублей, второму – 25 тыс. рублей. Деньги были переданы буквально перед новым годом – 30 декабря 2018 года, рассказали в следственном управлении СК Ямала. Оба сотрудника дирекции капстроительства дают показания и активно сотрудничают со следствием. Как сообщил агентству собеседник, знакомый с делом, это не руководящие сотрудники. Напомним, дирекцию капстроительства возглавляет Андрей Галанский.

Ранее агентство «Новый День» сообщало о том, что прежний директор дирекции капстроительства Константин Париенко находится в бегах, он является фигурантом другого уголовного дела о коррупции. Задержан другой сотрудник этой структуры Денис Мышьяков.

Вместе с этим никаких кадровых решений в окружном правительстве принято не было. За сферу строительства в округе отвечают замгубернатора Андрей Воронов, а ранее первый замгубернатора Ямала Алексей Ситников и глава департамента строительства и жилищной политики Юрий Теряев.

Надым, служба информации

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