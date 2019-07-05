В Надымской больнице, которой поставят пластиковый памятник, игнорируют пациентов

Заместителя главврача надымской больницы оштрафовали за игнорирование вопроса пациента о лекарствах. На некоторые письма заявителей в надымской больнице отвечали только после того, как этого потребовала прокуратура. Об этом сообщили в надзорной инстанции в пятницу, 5 июля 2019 года. Это одна из многочисленных претензий, озвученных силовиками и самими сотрудниками к руководству учреждения за последнее время.

«13 апреля 2019 в учреждение поступило обращение жителя по вопросу обеспечения лекарством. Рассмотрение обращения поручено заместителю главврача. Он отвечал более месяца, что является нарушением. Аналогичные нарушения допустили в больнице, рассматривая еще одно заявление – на него ответили только в ходе прокурорской проверки», – говорится в материалах ведомства.

Штраф для главврача составил пять тыс. рублей. Он также привлечен к дисциплинарной ответственности.

Ранее в отношении заместителя главврача Надымской больницы Вадима Железняка было возбуждено уголовное дело по коррупционной статье. Его подозревают в получении взяток не только за ремонты, но и за поставки кислорода. В марте 2019 года в редакцию агентства «Новый День» поступило анонимное обращение надымских медиков о том, что есть проблемы с посещением врачей, что премии распределяются несправедливо, что в больнице нездоровая обстановка. В депздраве признали часть претензий и ответили надымским медикам официально.

Вместе с этим летом 2019 года надымские чиновники решили установить пластиковый памятник в честь врачей надымской больницы. Сегодня, 5 июля, должен быть выбран победитель аукциона для его изготовления и установки.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 04.07.19

В окружной администрации ЯНАО появился еще один выходец из Нового Уренгоя. / Надымские власти вступились за пластиковый памятник врачам. / Новый Уренгой и Ноябрьск накрыла вонь от нефтегазовых объектов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»