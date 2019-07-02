В Надыме установят пластиковый памятник в честь врачей (ФОТО)

В Надыме появится памятный знак в честь медиков. Документация на его изготовление размещена на сайте госзакупок, сообщает агентство «Новый День». Заказчиком выступает управление капстроительства и ремонта. Максимальная сумма контракта – 2,9 млн рублей. Пластиковая композиция появится в районе сквера на территории районной больницы, говорится в документации аукциона. Высота монумента – 4 м, ширина – 3,3 м на 1,4 м.

«Монумент представляет собой ладони, держащие сердце. В центре композиции расположен красный крест – символ медицинской организации. Вся композиция символизирует заботу и любовь медицинских работников к людям», – поясняют заказчики. Композиция должна быть сделана из современного пластика или другого полимера, указано в документах закупки.

Аукцион на выбор подрядчика проведут 5 июля 2019 года. Памятный знак установят до конца лета. Источник финансирования – бюджет города Надыма на 2019 год.

Получить комментарии в пресс-службе администрации Надымского района о том, к чему приурочена установка памятного знака и кто был инициатором создания такого арт-объекта, пока не удалось.

фото – техдокументация аукциона с сайта госзакупок

Надым, служба информации

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