Пластиковый монумент надымским врачам в ходе торгов подешевел на 1,2 млн рублей

Надымские власти выбрали подрядчика для установки пластикового памятника врачам, при этом стоимость работ в ходе конкурса упала на 1,2 млн рублей. Об этом сообщается в документах аукциона.

Компания «Тех Икс» из Барнаула предложила изготовить и установить памятный знак за 1,7 млн рублей. Изначальная цена контракта, просчитанная заказчиком – МКУ «Управление капстроительства и капремонта», напомним – 2,9 млн рублей.

У пользователей соцсетей инициатива по установке арт-объекта в сквере больницы вызвала недоумение. В первую очередь, люди были не согласны с ценой монумента. Вместе с этим с официального аккаунта мэрии в комментариях написали, что сами надымские медики пожелали создать такой объект. Напомним, он представляет из себя две ладошки, в которых сердце и крест.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 09.07.19

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