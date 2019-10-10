Жители Надыма не понимают, зачем украшать больницу, в которой есть проблемы поважнее

Жители Надыма недоумевают, зачем власти израсходовали деньги на пластиковую стелу рядом с больницей, если не решены насущные проблемы, такие, как теплый переход между отделениями. Пост о том, что в медучреждении есть проблемы, опубликовали в группе «Надым» «ВКонтакте» 10 октября 2019 года.

«Уже не первый год все пациенты с детьми вынуждены идти пешком через улицу (а зимой это до -50) для прохождения дополнительных обследований (рентген, УЗДИ и т.д.)! Или ехать в предоставленном мед.учреждением транспорте, НО с группой людей, которые лежат в отделении с пневмонией, с кишечно-вирусными заболеваниями! На вопрос, почему так и не работает переход, ответ один – он на ремонте. Моему ребенку скоро 4 года, попадаем в больницу с 1 годика, и переход на ремонте до сих пор. Хорошо, что сделали красивую парковку и стелу, но люди так и продолжают перебегать из отделения»,– написал житель города.

В пресс-службе Надымской больницы в ответ на вопрос агентства «Новый День» попросили прислать официальный запрос на бланке с печатью на имя главврача Натальи Калиберды. В то же время без официального запроса Надымская больница разместила свой ответ с официального аккаунта в группе под постом «Вконтакте». Представители медучреждения настаивают на том, что пациентов возят на специальном транспорте с соблюдением всех норм, а переход вовсе не является коридором в поликлинику.

«Инфекционное отделение ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» является отдельно расположенным зданием больничного комплекса и не имеет индивидуального крытого перехода в поликлиническое отделение. Переход, о котором идет речь, соединяет стационар и психоневрологический диспансер. Пациентов инфекционного отделения в случае назначения исследований, проводимых в поликлинике, организованно перевозят на специализированном медицинском транспорте с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм»,– говорится в сообщении медиков «Вконтакте».

Агентство направит запрос в больницу и опубликует ответ, если он будет отличаться от того, что уже размещен в группе соцсети.

Проблему с состоянием больниц поднимали также жители Нового Уренгоя в апреле 2019 года. Агентство публиковало фото из инфекционного отделения – стены намокли и покрылись плесенью, краска вздулась, оконные рамы покосились. Тогда в Депздраве сообщили, что проблема возникла из-за протекания крыши.

Надым, служба информации

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