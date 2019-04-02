«Чернобыль лучше»: жители Нового Уренгоя пришли в ужас от состояния больницы (ФОТО)

Жители Нового Уренгоя возмущены состоянием одного из помещений городской больницы – это территория для встреч с пациентами. Здание находится в таком состоянии, что можно подумать, что это заброшенный объект. Фотографии помещения опубликованы 1 апреля в группе «Аварийный Уренгой» «Вконтакте». Чиновники уже прокомментировали снимки из официального аккаунта Депздава ЯНАО. Власти уверяют, что проблема возникла из-за таняния снега на крыше.

«Это тошнотворные мокрые стены инфекционного отделения Новоуренгойской ЦГБ! Там не лечат, а калечат сильнее больных в антисанитарии, где грибок и плесень! Стыд и позор этому городу за такие условия для больных налогоплательщиков!», – так звучит аннотация к фото.

В комментариях жители недоумевают: главврач больницы – Ирина Груздева – является председателем городской думы, она должна иметь опыт в решении проблем и не допускать такого состоянии лечебницы. Кстати, Груздева также была кандидатом на пост губернатора Ямала в 2018 году. «Чернобыль и то лучше, ужас, как руководителям не стыдно, хотя о чем я говорю», – разочарованно замечают ямальцы.

В департаменте здравоохранения уверили, что очищали крышу от снега, но она все равно протекла. «Данная ситуация возникла в результате протекания кровли при таянии снега и льда на объекте. Уборка снега на данном участке крыши осуществлялась в марте, но в результате образования льда за зимний период и новых осадков, полностью устранить проблему не удалось. На сегодняшний день провести косметический ремонт данного участка помещения невозможно из-за образования наледи на поверхности потолков, так как данное помещение в зимнее время не отапливается», – уверяет представитель Депздрава в Сети.

Он также добавляет, что на 3-8 апреля запланирована расчистка потолков и стен и уборка коридора. Ремонт этой территории можно ждать только летом, когда станет тепло. «Планируются я мероприятия по приведению данного помещения в соответствии с требованиями СанПин, в том числе грунтовка, покраска стен, локальный ремонт кровли», – говорится в сообщении Депздрава.

Напомним, в марте 2019 года депутаты Ямала единогласно одобрили дополнительные доходы в бюджет округа – 20 млрд рублей. Средства расходуются, в том числе на фонды и экспедиции, так что говорить о недостатке финансирования социальных объектов, очевидно, нельзя.

Новый Уренгой, служба информации

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