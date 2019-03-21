Сверхдоходы бюджета Ямала околоправительственный фонд снова потратит на храм

Депутаты заксобрания Ямала единогласно приняли поправки в бюджет на 2019 год – это увеличение расходов и доходов на 20,5 млрд рублей. Голосование прошло в четверг, 21 марта, в ходе очередного заседания думы, сообщает агентство «Новый День». При этом подробно обсуждать цифры парламентарии не стали, сославшись на то, что рассмотрели документ на комитете накануне. Отметим, поправки в бюджет появились в повестке заседания сегодня, в день голосования.

Вопрос по поправкам в бюджет-2019 задала на заседании депутат от КПРФ Елена Кукушкина. Они совпали с теми, что агентство «Новый День» отправляло ранее в правительство ЯНАО: на что пойдут дополнительные сотни миллионов для «Центра освоения Арктики» и фонда «Сотрудничество Ямала». Первый получит 200 млн рублей сверх того, что планировалось ранее, второй – 250 млн рублей.

«В первую очередь средства направят на пополнение уставного фонда. «Центр освоения Арктики» получит деньги на очистку территории под Харасавейским месторождением. А Фонд «Сотрудничество Ямала» – на православный храм», – кратко сообщил глава комитета по бюджету в заксобрании Ямала Виктор Казарин.

Как именно будут израсходованы 200 млн рублей на очистку небольшого поселка – навряд ли удастся узнать. Потому что «Центр освоения Арктики» не раскрывает подробную отчетность. В январе центру власти из бюджета уже выдали 115 млн рублей на очистку поселка Харасавей и острова Вилькицкого.

Агентство «Новый День» еще не получило ответов на свои вопросы: ранее в правительстве наотрез отказалсиь комментировать проект поправок, сообщив, что ответы будут только после одобрения корректировок в заксобрании.

Как сообщало агентство чуть ранее, в 2019 году Фонд «Сотрудничество Ямала» уже получил 550 млн рублей. Деньги направляют на строительство храма на берегу Шайтанки в Салехарде. А также на медресе в Новом Уренгое. По неофициальным данным администрации Ямала, это деньги компаний ТЭК: процедура бюджетирования такова, что их нужно проводить через фонд. От каких именно компаний пришли деньги и сколько – неясно.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 20.03.19

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