Бюджет Ямала получит дополнительные деньги благодаря компаниям ТЭК и алкоголю

Дополнительные 20,5 млрд рублей в бюджете Ямала появятся благодаря росту поступлений налога на прибыль организаций и акцизов на алкоголь. Об этом сообщили в среду, 20 марта, на заседании профильного комитета заксобрания Ямала. О том, что депфин подготовил поправки в бюджет округа, которые предусматривают рост расходов и доходов, агентство «Новый День» сообщало ранее.

«Прогноз по дополнительным поступлениями налога на прибыль организаций – 18,5 млрд рублей, акцизов на алкогольную продукцию – 1,6 млрд рублей. Также ожидается рост безвозмездных поступлений из федерального бюджета – 363 млн рублей», – говорится в сообщении пресс-службы заксобрания Ямала.

Как и рассказывало агентство ранее, за счет дополнительных денег увеличится финансирование адресно-инвестиционной программы в 2019 году на 4,8 млрд рублей. «В том числе на строительство и реконструкцию автомобильных дорог пойдет 1,7 млрд рублей, на строительство объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта – 2,5 млрд рублей», – уточнили в думе.

Около 8,5 млрд рублей будет направлено на реализацию национальных проектов. Еще более пяти млрд рублей будет направлено в муниципальные образования. В том числе на реализацию адресно-инвестиционной программы уйдет два млрд рублей, на ремонт муниципальных дорог и обновление коммунальной техники – 1,2 млрд рублей. Также деньги потратят в рамках соглашений муниципально-частного партнерства – на возведение садиков дадут 500 млн рублей. Еще 20 млн рублей исраходуют на автобусы, работающие на газомоторном топливе.

Ранее агентство также сообщало, что допдоходы бюджета ЯНАО в 2019 году пойдут на увеличение финансирования многочисленных околоправительственных фондов. Например, вырастут субсидии фонду «Сотрудничество Ямала», который курирует замгубернатора Ямала Александр Мажаров. С 550 млн рублей до 800 млн рублей.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 20.03.19

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