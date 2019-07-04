Надымские власти вступились за пластиковый памятник врачам

Пластмассовый монумент в честь надымских врачей пожелали установить сами надымские медики. Об этом говорится в комментарии от группы «Надым и Надымский район» «Вконтакте», которую контролиурет администрация. Речь идет о композиции на территории больницы. Сейчас муниципальная контора ищет подрядчика для изготовления монумента и его установки. Сообщение о появлении памятника вызвало резонанс в соцсетях, в группе «Злой и добрый надымчанин» люди недоумевают: зачем тратить почти три млн рублей на памятник из пластмассы. Чем это поможет медикам?

Паблик «Надым и Надымский район», который в 2016 году надымские чиновники отвоевали у прежнего модератора, очевидно, озвучил позицию властей.

«Огромный коллектив медицинских работников ГБУЗ «Надымская ЦРБ» выразил желание поставить памятникам медикам, которые наряду с первопроходцами-газовиками и строителями трудились в суровых условиях Крайнего Севера. Считаем, что это желание благородное. Пластик – современный, экономичный материал, из которого делают памятники не только в крупных городах России, но и за рубежом», – написали от имени группы «Надым и Надымский район» 3 июля 2019 года.

Получить официальные комментарии мэрии по-прежнему не удается. Телефоны информационно-аналитического управления администрации Надымского района не отвечают.

Вот некоторые комментарии о монументе от жителей в группе «Злой и добрый надымчанин». «Обычное отмывание.....как всегда». «Очень дорогой и нелепый памятник, который займет еще и огромное пространство в небольшом сквере. Разве так должна проявляться «забота и любовь медицинских работников к людям»?". «Премии дайте медсестрам и санитаркам, работают как лошади». «И все говорят, что денег нет. Позорище! Сколько денег на это г.... ". «Лучше б квартиру купили врачу, кто нуждается».

фото – из техдокументации аукциона

Надым, служба информации

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