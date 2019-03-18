Ямальские медики пишут жалобы в соцсети и СМИ пока власти обсуждают судьбу здравоохранения

В то время как руководство Ямала в Салехарде обсуждает будущее окружного здравоохранения, в уральские СМИ приходят анонимные письма от недовольных медиков. В редакцию агентства «Новый День» поступило обращение, которое подписано коллективом надымской районной больницы. Учреждение возглавляет Наталья Калиберда. С 2019 года там особенно неспокойно – в феврале 2019 года силовики сообщили о задержании заместителя главврача Вадима Железняка – его подозревают в коррупционных преступлениях.

Это не первый негативный сигнал из надымской ЦРБ в 2019 году. В феврале в соцсетях появлялись жалобы на необъяснимое снижение зарплаты медиков, сообщения о большом количестве детских смертей в больнице, о том, что главврач не может коммуницировать с подчиненными. В новом обращении, которое прислано в редакцию агентства «Новый День», анонимные заявители снова пишут, что главврач недостаточно корректна с подчиненными, что сами врачи не могут попасть на прием к специалистам в поликлинике. А также о том, что решения о распределении премий и финансировании отделений ничем не мотивированы. В целом обстановку в надымской больнице характеризуют как отсутствие порядка.

В департаменте здравоохранения Ямала изданию сообщили неофициально, что проверка в надымской больнице уже назначена. Правда, пока только по финансовым вопросам. Возможно, круг ревизуемых сфер будет расширен. Получить официальные комментарии в администрации округа и в самом депздраве пока не удалось – агентство отправило вопрос, как только ответ будет получен, мы его опубликуем.

Это не первый медицинский конфликт на Ямале, который обсуждается в соцсетях. В марте 2019 года во «Вконтакте» опубликовали видеоролик с историями пациентов ноябрьской больницы о врачебных ошибках и некорректном отношении медиков. В ответ на него главный врач ноябрьской больницы Олег Шалаев уже сообщил, что никаких ошибок сотрудниками учреждения допущено не было.

При этом с понедельника, 18 марта 2019 года в Салехарде проходит стратегическая сессия, где обсуждают перспективы и проблемы ямальского здравоохранения. На ней уже выступил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, он сообщил, что больницы получат дополнительные машины скорой помощи и реанимобили. Также в его пресс-службе сообщают, что будет проработан вопрос увеличения штатной численности персонала «по ряду направлений». «На территории округа появятся новые объекты сферы здравоохранения. Мы будем строить медицинские городки в Тазовском районе, Салехарде и Губкинском», – сообщил глава региона, которого цитируют на сайте правительства Ямала.

Салехард, Надым, служба информации

Салехард, Надым. Другие новости 18.03.19

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