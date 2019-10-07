Губернатору Артюхову опять пожаловались на урезание зарплат в надымской больнице

Сотрудники надымской больницы снова пожаловались губернатору Дмитрию Артюхову на урезание зарплат. Жалоба пришла во время прямого эфира, который глава региона проводил в «Инстаграм» 5 октября 2019 года. Вместе с этим в правительстве региона не будут реагировать на нее: там сообщили, что проверки в надымской больнице проходили уже не раз, и нарушений они не нашли.

«Летом в Надымской ЦРБ было много жалоб на нарушение з/п со стороны гл.врача. Провели проверки, з/п так и остались маленькими, на вопросы сотрудников ответы не дали. Приезжайте к нам лично с проверкой. В надымской ЦРБ главврач беспредел устроила. Всех выживает. Зарплаты урезает», – написал один из подписчиков губернатора.

Надымскую больницу возглавляет, напомним, Наталья Калиберда.

В пресс-службе правительства Ямала в ответ на вопрос о том, будут ли проверять сигнал по надымской больнице, сообщили, что информация не подтверждается. «В апреле и в июле проходили проверки. Нарушений по исчислению заработной платы сотрудникам указанного учреждения не выявлено»,– говорится в комментарии чиновников.

Это далеко не первая жалоба на надымскую больницу. 15 марта в правительство поступило коллективное обращение врачей. Медработники жаловались на кумовство, несправедливое распределение финансовых ресурсов по отделениям, на снижение зарплат. В департаменте здравоохранения нарушения тогда тоже не подтвердили.

Сейчас идет суд над участниками коррупционного сговора в надымской больнице: это бывший заместитель главврача больницы, сотрудники окружной дирекции капстроительства и подрядчик.

Надым, служба информации

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