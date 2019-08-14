Суд оштрафовал чиновника, который получил взятку за ремонт в надымской больнице

В Надыме осудили одного из участников преступной схемы, в которою входил заместитель главврача районной больницы Вадим Железняк. Приговор озвучен Сергею Даниленко – бывшему сотруднику окружной структуры – «Дирекция капстроительства и инвестиций ЯНАО». Он получил взятку в 40 тыс. рублей за то, чтобы подрядчику выдали деньги за работы в надымской больнице. Агентство «Новый День» на днях описывало подробно фабулу дела, в том числе и роль Даниленко.

Как сообщили в следственном управлении СК Ямала, Даниленко признан виновным в получении должностным лицом взятки в значительном размере (ч.3 ст.290 УК РФ). Взятку Даниленко получил перед новым годом – 30 декабря 2018 года. Ее передал сотрудник надымской больницы.

Даниленко признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Приговором суда ему назначен штраф – 1,6 млн рублей.

Напомним, в схеме было несколько участников. С одной стороны – два сотрудника надымской больницы. Это г-н Железняк и его подчиненный. С другой стороны – представители подрядной организации, которые ремонтировали больницу – «Сакура». В том числе директор фирмы Андрей Голишевский. Третья сторона – это сотрудники ГКУ «Дирекция капстроительства и инвестиций». Они знали, что «Сакура» не успела закончить ремонтные работы в больнице вовремя, но огласились за взятку сделать так, чтобы компания получила деньги из бюджета и не получила штраф. Вместе с Даниленко, но и Анастасия Замотохина. Ее дело на днях также передали в суд.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 14.08.19

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