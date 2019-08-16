Тюменскую контору оштрафовали за взятку в Надыме

Суд оштрафовал тюменскую компанию, которая давала взятку за приемку работ в надымской больнице. Речь идет о конторе «Сакура», которую возглавляет Андрей Голишевский. О штрафе сообщает прокуратура ЯНАО в пятницу, 16 августа 2019 года.

«Представитель ООО «Сакура» передал незаконное вознаграждение должностному лицу государственного заказчика за подписание акта готовности выполненных работ без их фактического завершения. Городской прокурор возбудил в отношении организации дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Мировой судья назначил штраф», – пояснили в надзорной инстанции.

Кратко напомним фабулу уголовного дела. Заместитель главврача надымской больницы Вадим Железняк и его подчиненный договорились с представителями подрядчика «Сакура» о том, что подпишут акты выполненных работ в больнице за вознаграждение. В схеме также участвовали сотрудники окружной дирекции капстроительства и инвестиций – Анастасия Замотохина и Сергей Даниленко. Они сделали так, чтобы бюджет вовремя выделил подрядчику деньги на якобы сделанные в надымской больнице работы.

Само уголовное дело еще расследуется. Однако один из фигурантов уже осужден. Это г-н Даниленко. Он признан виновным в получении взятки и должен выплатить штраф в 1,6 млн рублей.

Надым, служба информации

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