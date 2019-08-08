Под суд отданы первые фигуранты громкого дела о взятках в надымской больнице

Два фигуранта уголовного дела заместителя главврача Надымской больницы Вадима Железняка отправятся в суд. Это бывшие сотрудники дирекции капстроительства и инвестиций ЯНАО – Даниленко и Замотохина. Они получили взятку от подрядчика, который проводил ремонт в надымской больнице. Об этом (не называя фамилии фигурантов) сообщают в следственном управлении СК Ямала в четверг, 8 августа 2019 года.

О том, что следователи расследуют большое дело с несколькими фигурантами в отношении Вадима Железняка, агентство «Новый День» сообщало в феврале 2019 года. В схему по получению и передаче взяток входили несколько человек. С одной стороны – подчиненный Вадима Железняка – он же родственник директора фирмы «Сакура», которая и выступала в качестве подрядчика. С другой стороны – два сотрудника дирекции капстроительства ЯНАО, которые помогли скрыть факт того, что «Сакура» сорвала сроки работ.

Подчиненный Железняка договорился с Даниленко о том, что дирекция закроет глаза на сорванные сроки и перечислит из бюджета «Сакуре» оплату по контракту. Даниленко привлек Замотохину. За это сам Даниленко получил 40 тыс. рублей (ч.3 ст.290 УК РФ), а Замотохина – 25 тыс. рублей (ч.1 ст.290 УК РФ). Ранее сообщалось, что сам Железняк получил взятку в 266 тыс. рублей. Его уголовное дело, вероятно, еще не завершено.

Дело Даниленко ушло в суд в июле 2019 года.

Как рассказал агентству собеседник, знакомый с ходом расследования, сразу после возбуждения дела прокуратура обратилась в суд с ходатайством об увольнении г-жи Замотохиной из дирекции капстроительства ЯНАО. Но прежний директор структуры Андрей Галанский позволил чиновнице, которую подозревают во взятке, уволиться самой. Напомним, он уже потерял должность.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 08.08.19

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