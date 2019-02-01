Замглавврача в Надыме задержан за получение крупной взятки

Заместителя главврача надымской больницы Вадима Железняка подозревают в получении отката от подрядчиков. По предварительной версии следствия, этот сотрудник медучреждения и коммерсанты – работники тюменской ООО «Сакура» – вступили в сговор и незаконно «зарабатывали» на ремонте районной больницы. В том числе, с помощью фиктивных ремонтных работ. На утро 1 февраля 2019 года известно, что подозреваемые задержаны на двое суток, решение о мере пресечения для них еще не принималось. Оперативно-розыскные мероприятия проведены пару дней назад. Взятка составила 266 тыс. рублей.

Как сообщили в следственном управлении СК Ямала, дела в отношении замглавврача и двух коммерсантов возбуждены городским отделом. Квалификация – п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и п. «а», «б» ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, за совершение заведомо незаконных действий).

«В 2018 году сотрудник надымской больницы вступил в сговор с представителем «Сакура». В обмен на вознаграждение – 10 процентов от суммы контракта – замруководителя ЦРБ обещал рассказывать о торгах и контрактах на выполнение капремонта и подписывать акты сдачи-приемки работ даже в случае нарушения условий контракта», – объясняют в пресс-службе СУ СК Ямала.

Г-н Железняк, по предварительным данным, условился таким образом с сотрудником «Сакуры». Последний преступную схему согласовал со своим директором, который тоже фигурирует в деле. Возглавляет компанию «Сакура» Андрей Голишевский.

При этом сами торги по выбору подрядчиков для ремонта больницы в Надыме проводила окружная структура – ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО», которую возглавляет Андрей Галанский.

Компания «Сакура» в 2018 году сумела получить контракт на три млн рублей на ремонт больницы. Несмотря на то, что работы эта контора выполняла не в полном объеме, Железняк подписывал все акты. Кроме того, он смог договориться с сотрудниками «Дирекции капстроительства» о том, чтобы «Сакуре» дополнительно за работы заплатили 300 тыс. рублей. За это он сам получил 266 тыс. рублей.

Какова роль самой окружной дирекции капстроительства – неясно на этот момент. Между тем возникают вопросы к этой структуре, которая, очевидно, должна была сама контролировать ход проведения ремонтных работ, заказчиком которых она является.

Компания «Сакура» – постоянный подрядчик тюменских властей – она регулярно поставляет продукты в соцучреждения Тюменской области. Также она сотрудничает с пенитенциарными учреждениями области.

В материале использованы фото с официального сайта Надымской больницы. На фото – сам Вадим Железняк

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 31.01.19

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