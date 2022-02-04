Суд оправдал участников уголовного дела о фиктивных поставках кислорода в надымскую больницу

В Надыме закончился суд по коррупционному уголовному делу о поставках кислорода в надымскую больницу и ремонте в этом учреждении. Это уголовное дело 2019 года. Пятерых участников судили в январе 2022 года. И всех их оправдали.

По словам собеседника агентства в силовых структурах, такое решение выглядит странным. Во-первых, потому что одного из участников этой схемы, чьё дело выделили в отдельное производство, судили и признали виновным ещё в 2019 году. Во-вторых, потому что подсудимые признали (полностью или частично) свою вину и готовы были возместить ущерб.

В прокуратуре ЯНАО отказались от комментариев, сообщив, что ждут изготовления мотивировочной части. В СУ СК ЯНАО также не стали давать комментарии.

В распоряжении агентства «Новый День» есть документы дела. Расскажем о нём подробнее.

Участники дела

Среди обвиняемых было пять человек. Это сотрудники «Надымской ЦРБ» заместитель главврача Вадим Железняк и его подчинённый Олег Христюк, представители компании-подрядчика «Сакура» Артём Голишевский и Андрей Голишевский, представитель компании-подрядчика «Стрин» Дмитрий Данилюк.

Ранее судимый фигурант – сотрудник ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» Даниленко. Его оштрафовали на 1,6 млн рублей.

Эпизод 1. Ремонт в Надымской больнице

Вадим Железняк и Артём Голишевский работали вместе в Надымской больнице до 2018 года. Они были не только коллегами, но и друзьями. В 2018 году Голишевский решил уйти в бизнес, он стал помогать в работе компании «Сакура», которой владел его двоюродный брат-однофамилец (Андрей Голишевский). Тогда же, по версии обвинения, Голишевский и Железняк договорились, что «Сакура» будет участвовать в торгах на ремонт в больнице. В случае успеха, то есть получения контракта, Железняк будет оказывать этой конторе покровительство за «откат» – 10% от суммы контракта.

В 2018 году «Сакура» выиграла торги и должна была отремонтировать вентиляцию и лабораторию в Надымской ЦРБ. Однако в срок компания не уложилась, кроме того, некоторые работы вовсе не выполнила, согласно материалам дела. Но Железняк, по версии правоохранителей, будучи ответственным за приёмку работ от Надымской больницы, подписал документы о выполненных работах, надеясь на вознаграждение от «Сакуры». По версии обвинения, Железняк на этом контракте смог незаконно заработать 266 тыс. рублей.

По данным следствия, подписывать приёмку работ вместе с Железняком должен был и представитель окружной структуры – ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» (именно через неё торговались подряды на ремонт больницы) Даниленко. Обвинение считает, что Железняк договорился с представителем ГКУ Даниленко о том, чтобы тот, не глядя, подписывал акты «Сакуры». За своё бездействие Даниленко получил 40 тыс. рублей. Именно он был участником, в отношении которого возбудили отдельное уголовное дело, и которого осудили ещё в 2019 году.

Эпизод 2. Кислород

Следующий эпизод в уголовном деле относится к более раннему периоду (2017-2018 годы) и касается манипуляций с поставками в Надымскую больницу кислорода. На тот момент Артём Голишевский ещё работал в больнице – он был техническим специалистом. По данным дела, он и два его начальника – Христюк и Железняк – придумали схему: поставщик привозит кислород в больницу только на бумаге или привозит меньше, чем указано в документах.

При этом все стороны вносят недостоверные сведения в документы. А «освободившиеся» средства от недопоставок кислорода участники схемы делят между собой. В материалах дела есть пояснения – манипуляций никто не замечал, потому что в больнице обновили инженерные сети и утечки кислорода стали меньше, а заказывали его по старым нормам.

По версии обвинения, в 2017 году на одном из контрактов таким образом трое сотрудников больницы «заработали» по 230 тыс. рублей. С другого контракта, от 2018 года, г-н Голишевский оставил себе больше – более 1 млн рублей, а Христюк и Железняк получили по 155 тыс. рублей.

Что говорили сами участники?

Дмитрий Данилюк (поставщик кислорода) заявил, что его вынудили дать взятки, он признал манипуляции с кислородом.

Сотрудник больницы Олег Христюк также манипуляции с кислородом признал

Заместитель главврача Вадим Железняк признал получение взятки.

Артём Голишевский вину признал частично. Он возместил ущерб больнице.

Почему суд оправдал всех обвиняемых?

По словам источника в силовых структурах, судья надымского суда г-н Жижин посчитал, что заместитель главврача надымской больницы Вадим Железняк не может быть субъектом по 290 статье УК РФ (получение взятки). Так как итоговые акты выполненных работ подписывал не он, а главврач (которая была не в курсе всех вышеуказнных договорённостей). Сам же Железняк, по версии суда, лишь согласовал объёмы работ, которые выполнил подрядчик, чтобы главврач могла подписать итоговый документ.

Именно поэтому судья оправдал и других участников первого эпизода с ремонтом лаборатории и вентиляции в надымской райбольнице – братьев Голишевских.

По эпизоду с кислородом судья привёл другой аргумент: по его мнению, точный ущерб больнице от манипуляций с баллонами кислорода в ходе следствия и суда не был установлен. Поэтому он оправдал подсудимых.

Последует ли апелляция на решение суда – пока неясно.

Надым, Юлия Фролова

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