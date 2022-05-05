Апелляция отменила оправдательный приговор по делу о хищениях в надымской больнице

В суд Надыма вернётся уголовное дело о манипуляциях при поставках кислорода в надымскую больницу и ремонте в этом учреждении. В феврале этого года суд оправдал всех пятерых обвиняемых. Это решение вызвало неоднозначную реакцию среди наблюдателей. Была подана апелляционная жалоба. Апелляция 5 мая отменила решение первой инстанции, сообщает собеседник агентства «Новый День».

Среди обвиняемых было пять человек. Это сотрудники «Надымской ЦРБ» заместитель главврача Вадим Железняк и его подчинённый Олег Христюк, представители компании-подрядчика «Сакура» Артём Голишевский и Андрей Голишевский, представитель компании-подрядчика «Стрин» Дмитрий Данилюк.

В деле было несколько эпизодов. По версии следствия, заместитель главврача Вадим Железняк подписал акты о выполнении работ по ремонту в надымской больнице, хотя они выполнены в полном объёме не были. За это он, по материалам дела, получил незаконное вознаграждение.

Ещё один эпизод – это манипуляции с баллонами кислорода. Их поставляли в больницу меньше, чем было указано на бумаге. «Освободившиеся» средства, по версии силовиков, делили между собой участники схемы.

У судьи надымского суда Жижина, который оправдал обвиняемых, был аргумент: он посчитал, что заместитель главврача надымской больницы Вадим Железняк не может быть субъектом по 290 статье УК РФ (получение взятки). Так как итоговые акты выполненных работ подписывал не он, а главврач.

Что касается кислорода – судья посчитал, что следователи не установили точный ущерб больнице, поэтому выносить обвинительный приговор нельзя.

Суд апелляционной инстанции с ним не согласился. Теперь материалы дела будет рассматривать надымский суд в другом составе.

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Надым, Юлия Фролова

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