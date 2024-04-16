Бывший управленец Надымской ЦРБ выплатит компенсацию за манипуляции с медицинским кислородом

Бывший заместитель главврача Надымской больницы Вадим Железняк и ещё три участника схемы по хищению денег на закупках медицинского кислорода вернут государству 2,7 млн рублей. Такой ущерб они причинили своими манипуляциями. Компенсации добилась прокуратура Ямала, сообщили в ведомстве.

Ранее агентство «Новый День» подробно рассказывало о деле: в больницу поставляли меньше кислорода, чем было указано в документах. Средства делили между собой представитель подрядчика и трое сотрудников больницы.

Рассмотрение дела было непростым. Сначала участников оправдали, затем суд вынес обвинительный приговор.

В числе обвиняемых именно по этому эпизоду:

– бывший заместитель главврача Вадим Железняк (два года в колонии общего режима и штрафа в 500 тыс. рублей);

– технический специалист больницы Артём Голишевский (три года шесть месяцев в колонии строгого режима и штраф в 1 млн рублей);

– главный инженер Олег Христюк (два года в колонии общего режима);

– подрядчик Дмитрий Данилюк (три года в колонии общего режима).

Учитывая, что суд длился очень долго, неясно, отправятся ли они вообще за решётку – в срок лишения свободы зачли и время содержания под стражей, и домашний арест.

Окончательной приговор вынесли в июне 2023 года.

Решение суда о выплате компенсации не вступило в законную силу.

Надым, Наталья Ефремова

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