Власти Ямала ответили на претензии надымских медиков

Администрация Ямала прокомментировала жалобы надымских медиков, которые сообщали о хамстве главврача и беспорядках в районной больнице. В редакцию агентства «Новый День» поступили ответы из правительства. Там сообщили, что коллективное обращение медиков зарегистрировано 15 марта, касалось оно правильности начисления зарплаты. Однако другие претензии сотрудников надымской ЦРБ также известны властям – их озвучивали в индивидуальных жалобах.

Как пояснили в пресс-службе правительства ЯНАО, перечисленные в обращениях доводы проверят в ходе камеральной проверки. Но уже сейчас известно, что часть заявленных нарушений не подтвердились. В том числе речь идет о нарушении антикоррупционного законодательства супругами Казимировыми – это заместитель главного врача и заведующий оперблоком. В жалобе сотрудники больницы просили проверить, законно ли, что один супруг находится в подчинении у другого. В письме также сообщалось, что оперблок получает преференции за счет того, что руководит им муж замглавврача.

«Запрет на работу родственников в подчинении распространяется только на руководителей государственных учреждений, заместитель главного врача к ним не относится», – рассказали в администрации округа. Там добавили, что оборудование распределяется в соответствии с потребностями и логикой системы ОМС. «С 2015 год по 2018 год больница закупила медицинское оборудование, мебель, оргтехнику на 145 млн. рублей. Оснащались различные подразделения: терапевтическое, педиатрическое, травматологическое, хирургическое, акушерско-гинекологическое, родильное. Фактов того, что какое-то отделение находится на привилегированном положении, не установлено», – говорится в пояснениях правительства.

В пресс-службе также отмечают, что больница средства на содержание получает за выполненные объемы медпомощи. Чтобы их обеспечить, учреждение покупает необходимое оборудование.

В правительстве Ямала также прокомментировали заявление об острой нехватке специалистов в поликлинике. По данным властей, в Надымской ЦРБ не хватает 15,5 штатных единиц. «Из узких специалистов в амбулаторно-поликлиническую службу требуются: инфекционист, онколог, врач по гигиене детей и подростков. В 2019 году увеличится численность кардиологов, онкологов, неврологов. Запланировано выделение дополнительных средств на зарплату этих специалистов, а также социальная поддержка в форме единовременной компенсационной выплаты в миллион рублей на работника», – рассказали в администрации округа. Там добавили, что чиновники ищут варианты привлечения медиков. Многие не хотят работать на Ямале из-за плохой транспортной доступности и отсутствия жилья.

Вместе с этим в администрации округа не подтвердили информацию о том, что в надымской больнице скончались семь новорожденных в 2018 году. «Умерли три ребенка в возрасте до одного года. Случаи рассмотрены на комиссии в департаменте здравоохранения с участием замгубернатора. Выявлены недостатки по организации оказания медпомощи (по срокам, объему и условиям предоставления), но они не являются причиной смерти детей. Во всех трех случаях, произошедших в 2018 году, в Надымской ЦРБ у детей имелись врожденные пороки развития органов и систем», – уточнили в ответе на вопрос агентства.

В отношении медиков, которые допустили эти нарушения, применены меры дисциплинарного характера. Кроме того, специалисты прошли дополнительное обучение в Москве и Санкт-Петербурге, заключили в администрации.

Надым, Салехард, служба информации

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