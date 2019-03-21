Власти ответили омбудсмену, который жестко раскритиковал медицину Ямала

Власти Ямала попросят уполномоченного по правам человека в округе Анатолия Сака предоставить им списки всех, кто пожаловался на плохую медицину, с указанием адреса и фамилии заявителя. Такова реакция чиновников администрации округа на критику г-на Сака, которую он озвучил в четверг, 21 марта, на заседании заксобрания Ямала.

Омбудсмен сегодня сообщил, что к нему поступает огромное количество обращений от населения, что люди боятся озвучить жалобы на врачей, так как им еще предстоит лечиться у этих же медиков, что к специалистам невозможно попасть бесплатно, но платные талоны всегда в наличии. Кроме того, он подял вопрос обеспечения безопасности населения поселка Харп, куда перевели всех больных туберкулезом после ликвидации диспансера в Салехарде. Сак рассказал, что пациенты с открытой формой туберкулеза свободно гуляют в поселке, в том числе и на детских площадках. А вокруг больницы даже нет забора. Омбудсмен заявил, что необходимо навести порядок в стационаре и выпускать больных только по пропускам.

Из правительства Ямала в редакцию агентства «Новый День» сегодня поступил комментарий, в котором говорится, что пациенты и так выходят на улицу только по специальному разрешению. Там опровергли заявления г-на Сака – все, кроме того, что вокруг больницы нет забора. Его чиновники обещали построить.

«Режим пребывания пациентов достаточно строгий, усиление данного режима без нарушения конституционных прав граждан невозможно. В каждом здании, где круглосуточно находятся больные, выставлены посты лицензированной охраны, установлено видеонаблюдение, установлены электронные магнитные замки для ограничения передвижения пациентов внутри учреждения и за пределы учреждения. Изменен график прогулок пациентов на улице с 16 – 18 на 11 -12. На прогулки выпускаются только пациенты не представляющие эпидемиологическую опасность», – уверяют в администрации округа.

Там добавляют, что одежду больным выдают по разрешению, что подписывает разрешение на прогулки врач.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 21.03.19

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