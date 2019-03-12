Жители Ноябрьска сняли фильм про врачебные ошибки медиков горбольницы

В Ноябрьске жители сняли фильм, в котром высказали мнение об ошибках и непрофессиональной работе врачей городской больницы. Он называется «Беспредел в Ноябрьской ЦГБ» и выложен в группе «Независимый Ноябрьск» во вторник, 12 марта 2019 года. Ведущим и инициатором фильма стал модератор сообщества Эльдар Батманов. Получить комментарии от департамента здравоохранения Ямала пока не удалось, там обещали изучить съемки и ответить позднее. В ЦГБ тоже сообщили, что прокомментируют фильм через какое-то время.

В фильме жители Ноябрьска рассказывают истории болезни свои или своих близких. Кто-то уверен, что медики поставили неверный диагноз, кто-то считает, что врачи очень плохо провели диагностику и назначили неправильное лечение, кто-то говорит о хамском или халатном отношении сотрудников больницы. Итог этих историй – тяжелые последствия или смерть близких. Некоторыми инцидентами занимаются правоохранители – родственник и добиваются привлечения к ответственности врачей, которые могли допустить ошибку.

При этом в аннотации указывается, что негативные явление в больнице связаны с работой главврача Олега Шалаева, который был назначен на пост в 2016 году. На него уже жаловался персонал, в больнице периодически случаются корпоративные конфликты, которые попадают в СМИ. «Врачам снижают зарплату и запрещают жаловаться в вышестоящие инстанции под угрозой увольнения. Так, не выдерживают прессинга и увольняются сразу два высококвалифицированных специалиста и профессионалов своего дела – Фирсова Елена и Белов Денис», – говорится в аннотации к фильму.

Первый эпизод в фильме – рассказ супруги скончавшегося Александра Слюсаренко. Мужчина получил травму на игре в хоккей в 2016 году. Медики ставили диагноз – воспаление седалищного нерва, но он оказался неверным, по словам супруги. Мужчине становилось хуже, но комплексное обследование никто не назначал – врачи делали выводы на основании осмотра. Сначала у мужчины отказала нога, потому он умер. Как говорит жена, верный диагноз установил только патологоанатом – это остеомиелит. Страховая компания, по данным супруги Александра, после смерти мужчины провела проверку и нашла множество нарушений в лечении ямальца. Следственный комитет возбудил уголовное дело, назначена экспертиза.

Еще один рассказчик в фильме – Виктор Зиновьев. Он описывает свой случай. У мужчины начались проблемы с венами на ноге. Сначала нога опухла, потом на ней начали чернеть пальцы. Как говорит сам Виктор, местный флеболог в больнице Ноябрьска не обращал внимания на ухудшения, выписывал лишь таблетки и не отправлял на дополнительные обследования. Когда ситуация стала критической, Виктора наконец отправили в Салехард. Врачи окружной больницы развели руками. Как говорит Виктор ему сказалаи следующее: диагностику в Салехарде следовало провести гораздо раньше, тогда еще была возможно сделать операцию и избежать тяжких последствий. Но время было упущено, по словам рассказчика, поэтому ему сначала отрезали палец, потом все пальцы, затем стопу, и в конце концов ампутировали ногу.

Фильм снимали долгое время, в сети было объявление о том, что в съемках могут принят участие все желающие. Ожидается также вторая часть.

Как только в редакцию поступят комментарии от медиков или чиновников депздрава, они будут опубликованы.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 12.03.19

В Муравленко на ребенка сошла лавина снега во время прогулки в детском саду. / «У меня есть ограничения, но…». Замгубернатора Сысоев не выйдет из ЛДПР и займется инвестициями. / В Ноябрьске появились первые претенденты на выборах в гордуму. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»