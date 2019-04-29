Полиция возбудила дело из-за ошибки медиков Ноябрьска

В Ноябрьске возбудили уголовное дело из-за врачебной ошибки. Медики горбольницы приняли решение не отправлять роженицу в Екатеринбург, хотя на то были все основания, и прооперировали ее сами. Однако лечение было выбрано неверное, в итоге ребенку стало только хуже. Об этом сообщают в прокуратуре Ямала в понедельник, 29 апреля 2019 года.

Историю малыша надзорная инстанция узнала из обращения его мамы. Ребенок родился в 2017 году с патологией. Причем об этой патологии медики знали еще до рождения. Беременную женщину должны были направить в Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества в Екатеринбург, там бы ей сделали необходимую операцию. «Но врачи Ноябрьской городской больницы отказались от перевода женщины и самостоятельно прооперировали ребенка после рождения», – объясняют в прокуратуре Ямала.

Депздрав уже подтвердил, что врачи Ноябрьска допустили неверные шаги во время операции. Появились послеоперационные осложнения, потребовались еще операции, они тоже были сделаны с ошибками. «В результате неверно принятых лечебно-тактических решений, в том числе объема проведенных операций, недооценки сложности врожденной патологии, развились послеоперационные осложнения, повлекшие тяжкий вред здоровью ребенка», – описывают нарушения в надзорной инстанции.

Дело возбудила полиция по части 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

В правительстве Ямала и депздраве свои комментарии по факту возбуждения дела пока не дали.

Проблемы медицины, неверные диагнозы, ошибки в лечении становятся в последнее время самыми острыми темами для обсуждения на Ямале. В Ноябрьске жители сняли два фильма, в которых пациенты рассказывают о ситуациях, которые они считают врачебными ошибками. С резкой критикой состояния здравоохранения округа выступил в заксобрании Ямала уполномоченный по правам человека Анатолий Сак.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 29.04.19

Юрий Чайка прилетит в Екатеринбург разбираться с мусорной реформой. / Критика губернатора не действует: в Ноябрьске женщина упала на лед и разбила голову. / В Новом Уренгое с молотка уходит бизнес депутата-банкрота. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»