От медиков Ноябрьска требуют компенсацию за операцию, после которой ребенок стал инвалидом

С ноябрьской больницы будут взыскивать компенсацию за то, что после операции местных врачей новорожденный остался инвалидом. Ранее по данному факту возбудили уголовное дело: речь идет о малыше из Муравленко, которому еще до рождения был поставлен диагноз атрезия пищевода. Мальчика должны были направить в Екатеринбург, где были опытные специалисты, которые помогают детям с такими патологиями. Но вместо этого врачи Ноябрьска приняли решение сделать операцию самостоятельно, при этом опыта проведения подобных манипуляций у них не было. События происходили еще в мае 2017 года. Мама малыша обратилась к прокурору округа, надзорная инстанция взяла дело под контроль.

«Первую операцию малышу провели на второй день жизни. Ее делали специалисты, не имеющие опыта в лечении такой врожденной патологии. В ходе операции выбрали неверную тактику, в результате чего развились осложнения. Из-за них пришлось провести еще три операции в первые дни жизни ребенка. Несовершеннолетний признан инвалидом в августе 2017 года, он перенес более 50 наркозов и 15 операций, направленных на устранение последствий медицинского вмешательства сотрудников Ноябрьской больницы», – напоминают обстоятельства ЧП в прокуратуре Ямала в понедельник, 13 мая 2019 года.

Дело по статье 118 ч. 2 УК (причинение тяжкого вреда по неосторожности) расследует полиция. «В Муравленковский городской суд подано исковое заявление о взыскании с Ноябрьской центральной городской больницы морального вреда», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 13.05.19

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