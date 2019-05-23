Больница Ноябрьска заплатит женщине, которая потеряла ребенка из-за неверного лечения

Больница Ноябрьска заплатит за некачественное лечение. Таково решение суда по делу пациентки, у которой медики не заметили на снимке воспаление, которое привело к туберкулезу. Женщина узнала о тяжелом заболевании во время беременности. Ей пришлось сделать аборт, чтобы вылечиться. Больница заплатит 100 тыс. рублей в качестве моральной компенсации и еще 50 тыс. рублей за отказ урегулировать конфликт в досудебном порядке. Вину медиков подтвердили эксперты в страховой компании.

Подробности инцидента рассказывает издание «Ноябрьск24» со ссылкой на адвоката жительницы. «Врачи ЦГБ не проинформировали пациента о выявлении у него признаков заболевания, а также не провели дополнительные проверки на предмет уточнения диагноза», – сообщил адвокат пострадавшей женщины Сергей Чемиренко агентству.

В больнице не заметили воспаление на флюорографии, которое спустя полгода переросло в туберкулез. Женщина должна была стать героиней нашумевшего фильма о врачебных ошибках ноябрьских медиков, о котором агентство «Новый День» уже рассказывало ранее. «Мне поставили туберкулез легких, на тот момент я была беременна. 10 дней уже я проходила химиотерапию, в итоге мне сказали, что если я не сделаю аборт, то умру», – рассказывает пациентка.

Больница Ноябрьска в последнее время часто фигурирует в жалобах ямальцев. В мае 2019 года прокуратура Ямала описала один из инцидентов. Роженица из Муравленко прибыла в Ноябрьск, местным врачам было известно о том, что у ее малыша врожденный недуг – его обнаружили еще в пренатальный период. Женщину должны были направить в Екатеринбург, где могли сделать операцию новорожденному. Но вместо этого роженицу с малышом оставили в Ноябрьске – местные врачи сделали ребенку операцию самостоятельно, не имея никакого опыта. В итоге были допущены ошибки, малыш стал инвалидом.

Ноябрьск, служба информации

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