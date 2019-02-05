Замглавы ямальской больницы оставил больных без кислорода

Силовики раскрыли еще одну схему махинаций в Надымской больнице с участием заместителя главврача Вадима Железняка. Он и два его подчиненных занимались манипуляциями с кислородом, сообщил агентсву «Новый День» собеседник, знакомый с делом. Это новое уголовное дело, наряду с имеющимся – где Железняк и его подчиненный получали и давали взятки в пользу подрядчика.

Детали преступления, связанного с кислородными баллонами, описали сегодня же, 5 февраля, в следственном управлении СК Ямала. События, которые легли в основу нового уголовного дела, произошли в Надыме в 2017 году. «Трое сотрудников надымской больницы вступили в преступный сговор с коммерсантами, которые должны были поставить в больницу медицинский кислород. Общая сумма контракта – около 10 млн рублей», – рассказали в пресс-службе следственного управления СК Ямала. В результате сговора четвертая часть кислорода до больницы не дошла. За это сотрудники медучреждения получили «вознаграждение».

«Руководители компании-поставщика перечислили взятку в 690 тыс. рублей на расчетный счет, доступ к которому имел один из подозреваемых. Позже деньги делились поровну между тремя сотрудниками больницы», – объяснили в следственном управлении СК Ямала.

Возглавляет надымскую больницу Наталья Калиберда. В правительстве Ямала еще не сделали никаких заявлений относительно масштабной коррупции в больнице Надыма.

Надым, служба информации

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