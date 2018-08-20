В Надымской больнице отравили пациентов

Надымская районная больница и её подрядчик – поставщик питания для пациентов – заплатят за отравление пациентов. Одна из пострадавших обратилась в суд и смогла добиться моральной компенсации. Вспышка кишечной инфекции произошла в марте 2018 года. Последовало расследование санитарных врачей, которые нашли нарушения на пищеблоке ЦРБ, рассказали в окружном управлении Роспотребнадзора Ямала. Пищеблоком занимались коммерсанты по госконтракту.

В марте 2018 года в Надымской ЦРБ отравились 31 пациент. Согласно материалам суда, с 11 по 13 марта в больнице случилась вспышка острого гастроэнтерита, сообщает «Новый День». Все болели одинаково – температура, рвота, понос. Женщина, оказавшаяся среди пострадавших и обратившаяся позднее в суд, в тот период лечилась в хирургии.

Пищу для больных Надымской ЦРБ с 2014 года готовит «Деларго-Социальное питание». Ревизоры после ЧП нашли нарушения в работе этой компании. Нашли и источник распространения инфекции в 2018 году – у двух сотрудников «Деларго» обнаружена РНК норовирусов. Заражёнными были повар и кухонная рабочая. Выяснилось, что сотрудники кухни не соблюдали личную гигиену, на пищеблоке была некачественная дезинфекция, также нарушались требования санитарно-эпидемиологического законодательства. «Деларго-Социальное питание» было оштрафовано.

В суде по взысканию морального вреда компания настаивала на том, что за чистотой пищеблока должна была следить старшая медсестра больницы. И что не установлена связь между нарушениями, которое допускало «Деларго», и отравлением пациентов. Однако суд не принял во внимание эти доводы. Решение было в пользу отравившегося пациента. Теперь больница и поставщик питания в равных частях должны оплатить моральный ущерб бывшей пациентке.

В пресс-службе Надымской районной больницы отказались комментировать инцидент и судебное разбирательство.

Согласно базе данных, у «Деларго-Социальное питание» есть контракт на организацию лечебного питания для Надымской ЦРБ на 42 млн рублей.

Прокуратура ранее также нашла нарушения в работе этой компании. В июле 2018 года надзорная инстанция сообщала, что одна и та же медсестра работала и в больнице, и в компании «Деларго» в качестве контролёра лечебного питания.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 20.08.18

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