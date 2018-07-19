Прокуратура нашла в надымской больнице нарушения в поставках питания для пациентов

Надымская больница заключила контракт с конторой, в которой работала сотрудница лечебного учреждения. Эта сотрудница – медсестра – контролировала качество поставляемого лечебного питания и в больнице, и у коммерсантов. Это коммерческая компания «Деларго – Социальное питание».

«Осуществление контроля одним и тем же лицом за исполнением условий договора разными сторонами, свидетельствовало о возникновении у него конфликта интересов», – рассказали в прокуратуре Ямал.

В нарушении требований закона медсестра главному врачу о возникшем конфликте интересов не сообщила. После проверки прокуратуры медсестра прекратила совмещать две должности. Также её оштрафовали.

Согласно данным госзакупок, сумма контракта коммерсантов с больницей – 42,3 млн рублей. Учредителем конторы «Деларго – Социальное питание» выступает Вадим Сырцев, который также является владельцем ещё нескольких компаний в Надыме и Новом Уренгое, имеющих госконтракты. Он также известен как учредитель УК «Консьерж» в Надыме.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 19.07.18

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