На Ямале арестован бывший чиновник – фигурант дела Калашникова

В Салехарде в четверг, 6 декабря, арестован один из фигурантов дела экс-главы Фонда жилищного строительства Ямала Виктора Калашникова – бывший сотрудник госучреждения Денис Мышьяков. Он возглавлял один из отделов в дирекции капстроительства Ямала. Ранее суд Салехарда отказал в избрании для него меры пресечения в виде заключения под сражу, но окружной суд сегодня отменил это решение. На том, чтобы он отправился за решётку, настаивала прокуратура. Суд принял решение оставить его под стражей на месяц, рассказал агентству «Новый День» собеседник в силовых струкутрах.

Денис Мышьяков подозревается в пособничестве в присвоении бюджетных денег (ст. 160 ч.4). Как сообщало агентство «Новый День», Мышьяков фигурирует в новом эпизоде уголовного дела Виктора Калашникова вместе с экс-директором ГКУ «Дирекция капстроительства Ямала» Константином Париенко. Последний скрывается от следствия. Их подозревают в том, что они способствовали строительству по завышенной цене объектов на Ямале и завышении цен поставки оборудования. Фонд жилищного строительства Ямала, который в тот момент возглавлял Каалшников, выступал застройщиком.

Салехард, служба информации

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